2026年03月06日 12時17分 AI

Google Workspace CLIリリース、Googleドライブ・Gmail・Googleスプレッドシート・Googleドキュメントなどを1つのコマンドラインツールで一括管理可能＆AIエージェントのスキルもあり



Google Workspaceの主要なサービスを網羅的に管理できる新たなコマンドラインツール「Google Workspace CLI(gws)」が2026年3月6日にリリースされました。このツールは、GoogleドライブやGmail、Googleカレンダー、Googleスプレッドシート、Googleドキュメント、Google Chat、さらに管理コンソールに至るまで、広範なアプリケーションを一括して1つのコマンドラインで操作することを可能にします。



googleworkspace/cli: Google Workspace CLI — one command-line tool for Drive, Gmail, Calendar, Sheets, Docs, Chat, Admin, and more. Dynamically built from Google Discovery Service. Includes AI agent skills.

https://github.com/googleworkspace/cli



You Need to Rewrite Your CLI for AI Agents

https://justin.poehnelt.com/posts/rewrite-your-cli-for-ai-agents/



Google Workspace CLIはGoogle Discovery Serviceを用いて動的に構築されているため、APIの更新を自動で取り込める仕組みとなっており、人間だけでなくAIエージェントによる利用を想定した100以上の専門スキルが備わっているというのがポイントです。





また、gwsコマンドの最大の特徴はGoogle Discovery Serviceをランタイムで読み込み、その時々の最新のAPI定義に基づいてコマンド体系を動的に構築する点にあり、これによりGoogle Workspaceに新しいAPIエンドポイントが追加された際も自動的に対応することを可能にしています 。



Google Workspace CLIの開発背景には、GoogleのシニアデベロッパーリレーションズエンジニアであるJustin Poehnelt氏が提唱する「AIエージェントのためにCLIを書き直す必要がある」という設計思想が存在します。従来のCLIが人間にとっての発見しやすさや寛容さを重視してきたのに対し、Google Workspace CLIはAIエージェントがハルシネーションを起こさず安全かつ確実に操作できることを最優先して設計されました。



Just launched the Google Workspace CLI, optimized for AI agents! ????



My #openclaw agent installed it, went full #devrel (filed issues/PRs + wrote a friction log), and emailed me a summary via Gmail.



???? Written in Rust

????️ 50+ skills & recipes

???? Covers EVERY Google Workspace API… pic.twitter.com/VSs2x3iWAU — Justin Poehnelt (@JPoehnelt) March 4, 2026



Google Workspace CLIでは、AIがAPIの構造を正確に扱えるように人間向けの便宜的なフラグではなく、APIスキーマと直接対応する生のJSONペイロードによる入力を基本としています。また、AIがドキュメントを外部検索してトークンを消費するのを防ぐため、CLI自体が実行時に最新のスキーマ情報を出力する自己記述的な機能も備えています。



セキュリティと運用の安全性についても、AIエージェント特有の挙動を踏まえた設計がなされています。Google Workspace CLIにはAIによるハルシネーション(幻覚)への対策として、不正なパス指定や制御文字の混入、リソースID内への不正なパラメータ埋め込みなどを厳格に検証する入力制限が設けられています。さらに、データの削除や更新などの重要な操作を行う前に、実際にAPIを叩かずにリクエスト内容を検証できるドライラン機能や、Google Cloud Model Armorと連携してAPIレスポンスに含まれる攻撃的なプロンプトをサニタイズする機能も実装されています。



認証面では、Google Workspace CLIは対話的なログインだけでなく、CI/CD環境やサーバー間通信に適したサービスアカウント、既存のアクセストークンの利用など、多様なワークフローをサポートしています。また、Model Context Protocol(MCP)サーバーとしての動作も可能であり、Claude DesktopやGemini CLIといったMCP対応クライアントから、構造化されたツールとして直接APIを呼び出すことができます。



なお、免責事項として、Google Workspace CLIはGoogleの名称を冠したGitHub組織で公開されていますが、Googleが公式にサポートを保証する製品ではないことが示されています。Hacker Newsなどのコミュニティでは、特定の従業員による趣味的な側面が強いプロジェクトであるとも指摘されています。企業顧客向けの公式なサポート窓口は存在せず、AIエージェント時代の新しいインターフェースを模索する実験的なリファレンス実装という位置づけであるため、利用にあたっては自己責任が求められます。

