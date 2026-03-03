2026年03月03日 15時00分 セキュリティ

Metaのスマートグラスの背後にいる「データアノテイター」はユーザーのプライベートな映像や写真をすべて見ることができる



Metaが販売するAI搭載のスマートグラスについて、ユーザーの極めて私的なデータがケニアの労働者によって手作業で処理されている実態を、スウェーデンのメディア・Svenska Dagbladetが共同調査で明らかにしました。Metaのスマートグラスは日常生活を支える便利な助手として宣伝されていますが、その裏側ではプライバシー保護の約束とは裏腹に、膨大な機密情報が技術大手のシステムに送られていました。



Metaのマーク・ザッカーバーグ氏は、Meta Ray-Ban Glassesを将来を定義する製品として発表しました。この眼鏡はリアルタイム翻訳や物体認識などの機能を備え、スマートフォンの競合となる強力なアシスタントを目指しています。



しかし、イノベーションの舞台裏には、シリコンバレーから遠く離れたケニアのナイロビに住む数千人の労働者の存在があります。



Metaの委託先であるSamaという企業では、データアノテーターと呼ばれる労働者がAIシステムを訓練するために、画像や動画の特定、ラベル付けを手作業で行っています。データアノテーターは低所得国での肉体労働に近い形でAI革命を支えており、機密保持契約を締結した上で作業を続けています。



Svenska Dagbladetによる調査によれば、ケニアのデータアノテーターは利用者の日常生活を切り取った非常に私的な映像を目にしているとのこと。これにはトイレを利用する様子や服を脱ぐ場面、裸のパートナー、さらには性行為といった極めて親密な瞬間が含まれているそうです。あるデータアノテーターは「利用者が録画されていることに気づかずに自分たちの裸の体や私生活をさらけ出している」と証言しています。





また、動画だけでなく音声やテキストのデータも処理の対象となっています。銀行カードの情報のほか、犯罪や抗議活動、性的なコメントが含まれるチャット内容をアノテーターが確認することもあります。あるデータアノテーターは、もしこれらの内容が流出したら巨大なスキャンダルに発展するだろうと語っています。



スマートグラスの販売は急増しており、2023年と2024年の合計販売数200万本から、2025年には700万本へと3倍に増加しました。Svenska Dagbladetは、スウェーデンの大手小売店で店員がデータ共有について「すべてアプリ内でローカルに保存される」や「Metaには何も共有されない」といった誤った説明や不確かな回答を顧客に行っているケースが確認されたと報告しています。



Svenska Dagbladetの記者が実際に製品を購入してネットワークトラフィックを分析したところ、AI機能を利用するためにはインターネット接続が必須であり、スウェーデンにあるMetaのサーバーと頻繁に通信していることが判明しました。これは、店員が説明したローカル処理のみという主張とは矛盾する結果です。



Metaの利用規約には、AIの改善のために音声や画像、動画などのデータが処理され、人間による手動のレビューが行われる可能性があることが明記されています。利用者はAI機能を使うためにこれらの条件に同意せざるを得ず、どのデータがどのくらいの期間保存されるのか、誰がアクセスできるのかといった詳細は不透明なままです。



専門家はユーザーがAIの訓練に自分のデータが使われていることを十分に認識していない可能性を指摘しています。特にヨーロッパでは、EU一般データ保護規則(GDPR)に基づき、データの処理場所や透明性が厳格に求められますが、ケニアのような第三国へのデータ転送が適切な保護水準を満たしているかは疑問視されています。



さらに、プライバシー保護のための匿名化技術も万全なものとはいえない模様。Metaの元従業員によれば、顔を自動でぼかすアルゴリズムは暗い照明条件などでは失敗することがあるそうですが、ケニアのデータアノテーターは顔や体がはっきりと見える状態で映像を確認することがあるといいます。





Svenska Dagbladetがこの問題についてMetaに問い合わせたところ、具体的な質問への直接的な回答はなく、データ処理は利用規約とプライバシーポリシーに従って行われているという返答に留まったとのこと。委託先のSamaからは回答が得られなかったそうです。

