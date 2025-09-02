2025年09月02日 11時11分 セキュリティ

Facebookがスマホの写真を勝手にスキャンしている可能性



Facebookに「ユーザーのスマートフォンに保存されている写真をスキャンしてコラージュ画像を作成したり写真投稿を提案したりする機能」が追加されました。この機能について、「許可なくユーザーの写真をスキャンしている」という批判記事をProtonが公開しています。



Is Meta AI scanning your camera roll? Here's how to check | Proton

https://proton.me/blog/meta-ai-facebook-camera-roll



Protonによると、Facebookはユーザーに対して「クラウドでの画像処理への同意を求めるポップアップ」を表示しており、スマートフォンに保存されている画像のクラウド上での処理を求めているとのこと。この機能は「コラージュ画像の自動作成」や「投稿すべき画像の自動提案」などに活用されていますが、Protonは「Metaは写真を分析する前に画像に何が含まれているのかを判別することができない。このため、Metaはスマートフォンに保存されているすべての画像をスキャンする必要がある。つまり、身分証明書や医療記録、財務記録、プライベートな瞬間などの画像がすべてスキャンされる可能性がある」と指摘しています。



また、ProtonはFacebookに画像処理機能にAIが活用されていると指摘した上で、AI利用規約に「ユーザーがAIに画像を共有した場合、MetaがAIを使用して、顔の特徴などを分析することに同意するものとする」という旨の文章が含まれていることに言及。この規約によって、ユーザーのスマートフォンに保存されている「ユーザーの友人や家族」といった規約に同意していない人の顔なども分析対象になってしまうと警告しています。





さらに、インターネット上には「クラウドでの画像処理への同意を求めるポップアップ」が表示されていなかったにもかかわらず、画像のスキャン機能が有効になっていたという報告もあります。





ProtonはFacebookによる画像のスキャンを防ぐために、以下の設定変更を推奨しています。まず、Facebookアプリを開いて画面右下の「メニュー」タップしてから「設定とプライバシー」の中の「設定」をタップ。





「カメラロールのシェアを提案」をタップ。





「カメラロールからのカスタムのシェアの提案」と「Facebookの閲覧中にカメラロールの提案を表示する」のトグルスイッチをオフに切り替えます。





また、iPhoneの場合、Facebookによる写真へのアクセスそのものを設定アプリから制限することもできます。設定アプリ内の「アプリ」をタップ。





「Facebook」をタップ。





「写真」をタップ。





ここで「なし」をタップするとFacebookによる写真へのアクセスを無効化できます。また、「制限付きアクセス」をタップするとアクセス可能な写真を自分で選べるようになります。ただし、これらの制限は通常の写真投稿にも適用されるため、利便性とのトレードオフを考えて設定する必要があります。

