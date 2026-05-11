2026年05月11日 23時00分 AI

AI機能を何でもクラウドに任せるべきではなく「ローカルAIを標準にすべき」とエンジニアが主張



ITエンジニアのサイラス・ロペス氏が、クラウドAIへ安易に依存せず、端末上で動くローカルAIを標準にするべきだという記事を投稿しています。記事では、OpenAIやAnthropicのAPIをアプリに組み込む流行について、便利そうに見える一方で、壊れやすく、プライバシー面の負担が大きく、運用も複雑になると指摘しています。



Local AI Needs to be the Norm - unix.foo

https://unix.foo/posts/local-ai-needs-to-be-norm/





ロペス氏の意見では、ユーザーの文章や記事本文を外部AIサービスへ送った時点で、アプリは単なる便利機能ではなく、データ保存、同意、監査、漏えい、政府からの開示要求などを抱えるサービスに変わります。さらに、外部との通信を必要とするAI機能はネットワーク状況、AI事業者のサービス障害、API制限、課金状態、自社サーバーの状態などの影響を受けます。ロペス氏は、単なる要約機能を作るつもりでコストのかかる分散システムを作ってしまっていると批判しています。



ロペス氏はローカルAI活用の具体例として、自身が開発したニュース集約サービス「The Brutalist Report」のiOSアプリを挙げています。The Brutalist Reportでは、記事要約をAppleのローカルモデルAPIを使って端末上で生成しているとのこと。データはサーバーへ送信されず、プロンプトやユーザーログも外部へ送らず、AI事業者のアカウントも不要で動作可能です。ユーザーが読んでいる記事本文は端末上にあるため、記事要約も端末内で済ませればよいというわけです。



また、ロペス氏はローカルAIが向いている用途として、世界中の知識を調べることではなく、ユーザーのデータを変換することを挙げています。メールの要約、メモからのタスク抽出、文書の分類、文章の整理などは、巨大なクラウドAIではなくスマートフォン上の小型AIでも十分に実用的です。ロペス氏は、ユーザーの信頼を得る方法は長いプライバシーポリシーを書くことではなく、最初からユーザーのデータを外へ出さない設計にすることだと述べています。





ロペス氏は「ローカルAIはクラウドAIほど高性能ではない」と認めつつ、多くのアプリ機能には最先端モデルほどの能力は不要だとしています。必要なのは、要約、分類、抽出、書き換え、表記ゆれの正規化を安定して行う能力です。



ロペス氏はクラウドAIを全面的に否定しているわけではなく、クラウド上の高性能なAIモデルが本当に必要な場面もあることを認めた上で、「端末上で処理できるAI機能のために、ユーザーのデータまで外部サーバーへ送る必要はない」ことを強調。ロペス氏は、ユーザーのデータは本来あるべき場所、つまりユーザーの端末に置き、AI機能を単なるチャットボックスとして貼り付けるのではなく、安定して動作するアプリ内部の処理機能として扱うべきだという主張で記事を締めくくりました。