「iPhoneのiCloudプライベートリレーをブロックしている」と報じられた通信事業者が「iOSのバグが原因」と反論



加入者数世界第6位の携帯電話事業者T-MobileがiOSの有料サブスクリプション「iCloud+」向け機能として提供されるIPアドレスや位置情報などを隠蔽できる「iCloudプライベートリレー」をブロックしていると報じられた一件について、公式反論を発表しました。同社によると、iCloudプライベートリレーがブロックされる現象は、ペアレンタルコントロールなどのフィルタリング系機能を有効にするとセルラー通信(モバイルデータ通信)が遮断されるというiOSのバグが原因です。



iCloudプライベートリレーとは、iPhoneから送出されるトラフィックを暗号化するだけでなく、2つの異なるインターネットリレー経由で送信することによって、ウェブサイト側に対してIPアドレスと位置情報を不可視にするだけでなく、ネットワークプロバイダに対してもブラウズアクティビティを収集不可能にするという機能。Appleはこの機能を有料サブスクリプション「iCloud+」の一環として提供する予定が、2022年1月時点では「ベータ版機能」として実装されています。





2022年1月9日、このiCloudプライベートリレーに関して、世界有数の通信事業者であるT-MobileやイギリスのEE、カナダ第2位のTetusなどが「iCloudプライベートリレーをブロックしている」と報じられました。この報道以前に欧米の通信事業者が「iCloudプライベートリレーがネットワークとサーバーの重要なネットワークデータとメタデータへのアクセスを遮断し、通信ネットワークを効率的に管理するオペレーターの能力に影響を与える可能性がある」という公開書簡をAppleに提出していたという経緯が存在するため、これらの通信事業者は何らかの対抗措置を実行に移したのでは、という形で報じられました。



一部通信事業者が反Apple的な措置を講じているという報道が飛び交う中、2022年1月11日に当のT-MobileとTelusが報道機関に対して「iOSのバグが原因」という旨の公式通達を行いました。



T-Mobileの公式通達によると、同社のユーザーにおいてiCloudプライベートリレーが遮断されるという現象はiOS 15.2でペアレンタルコントロールなどのフィルタリング系機能を有効にした際にのみ生じており、フィルタリング系機能を使っていないユーザーには生じていないとのこと。また、セルラー通信に関するデフォルト設定が「iCloudプライベートリレーを使わない」となっていることも、ユーザーからの報告多発に寄与していると説明されています。



T-MobileはすでにAppleに対して問題のバグを報告したと述べ、意図的にiCloudプライベートリレーを遮断したという疑惑については誤解だという旨を発表しています。