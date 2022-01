2022年01月13日 16時00分 モバイル

Appleのセキュリティ強化機能「iCloudプライベートリレー」が動作しないのは結局誰のせいなのか?



AppleはIPアドレスや位置情報を暗号化してセキュリティを強化する「iCloudプライベートリレー」を試験提供していますが、一部の通信事業者を利用しているユーザーから「iCloudプライベートリレー」を利用できないという報告が挙がっています。この批判を受けていた大手通信事業者のT-Mobileが「iCloudプライベートリレーのブロックは実施しておらず、iOSのバグが原因」とする反論を展開していましたが、新たにAppleが「iCloudプライベートリレーのブロックを行っている通信事業者は確認されていない」とする声明を発表しました。



Apple says there's no iCloud Private Relay bug in iOS 15.2 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2022/01/12/apple-reaffirms-icloud-private-relay-availability-refutes-t-mobiles-accusation-of-a-bug-ios-15-2/



Apple Says iOS 15.2 Included No Changes That Would Have Toggled iCloud Private Relay Off - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/01/12/apple-icloud-private-relay-ios-15-2/?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



iCloudプライベートリレーは2021年6月8日の「WWDC 2021」で発表されたプライバシー保護機能で、ユーザーのIPアドレスや位置情報をAppleのサーバーを介して暗号化して、プライバシーを保護しつつインターネットを利用できるようにするもの。このiCloudプライベートリレーは、記事作成時点ではベータ版が有料サービス「iCloud+」の会員向けに提供されてます。





しかし、iCloudプライベートリレーを巡って「IPアドレスが暗号化されることによってユーザーの安全性を確保するためのリスクベース認証が動作しなくなる可能性がある」「重要なネットワークデータとメタデータへのアクセスを遮断し、通信ネットワークを効率的に管理するオペレーターの能力に影響を与える可能性がある」といった懸念が指摘されていました。そして、2022年1月にはT-MobileやEEといった一部の通信事業者の利用者から「iCloudプライベートリレーが動作しない」という現象が報告され、「一部の通信事業者がiCloudプライベートリレーに対する懸念を理由にブロックしている」と報じられました。



一部の通信事業者がiPhoneのiCloudプライベートリレーをブロックしている - GIGAZINE



上記の報道の直後に、T-Mobileは「iCloudプライベートリレーが利用できない状況はiOS 15.2のバグが原因であり、ブロックは実施していない」という旨の声明を発表し、「iCloudプライベートリレーをブロックしている」という報道は誤解であると反論しました。



「iPhoneのiCloudプライベートリレーをブロックしている」と報じられた通信事業者が「iOSのバグが原因」と反論 - GIGAZINE



このT-Mobileによる反論を受けて、Appleは新たに「私たちはiCloudプライベートリレーをベータ版として展開しており、世界中のほとんどの国で利用することができます。通信事業者パートナーの中に、ユーザーがiCloudプライベートリレーを利用できないようにブロックしているところはありません」「iOS 15.2には、iCloudプライベートリレーを無効化するような変更は加えられていません」という声明を9to5MacやMacRumorsといった複数のメディアに対して送付し、「通信事業者によるブロック」と「iOSのバグ」というどちらの主張も事実ではないことを強調しました。



このAppleの発表を受けて、T-Mobileは「以前の声明を更新したいと思います」と、以前の発表には誤りがあった旨を発表しました。これによると、一連の問題は「iPhoneのデータオプション設定で『Limit IP Address Tracking』がオフに切り替わっている」ことが要因一つとされています。さらにT-Mobileは「iOS 15.2へのアップデートを適用しても、ユーザーの設定が変更されることはありません」と述べてiOSの更新と一連の問題が無関係であるとするAppleの主張に同意しました。





これらの声明の前後に、AppleはiCloudプライベートリレーのサポートページ(英語版)を更新して「Limit IP Address Tracking」の設定項目に関する案内を追加しました。iCloud+に入会したにもかかわらずiCloudプライベートリレーを利用できない場合は、サポートページに設定方法が記載されています。



About iCloud Private Relay - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/HT212614



なお、2021年1月13日には「iOS 15.2.1」がリリースされていますが、変更点一覧にはiCloudプライベートリレーに関する項目は含まれていません。



About the security content of iOS 15.2.1 and iPadOS 15.2.1 - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/HT213043