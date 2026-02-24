2026年02月24日 17時22分 乗り物

Uberが自動運転技術の開発・展開を支援する「Uber Autonomous Solutions」を発表



現地時間の2026年2月23日、配車サービスのUberやフードデリバリーのUber Eatsを開発するUber Technologiesが、「Uber Autonomous Solutions」の提供開始を発表しました。



Uber Autonomous Solutionsは自動運転技術の真のエンドツーエンドの商用化に必要な機能を提供し、1マイルあたりのコストを削減しながら市場投入までの時間を短縮するための支援スイートです。包括的な製品開発とサポート体制を提供し、自動運転による移動をユーザーにとってより信頼性の高いものにし、運行事業者にとってより経済的なものにすることを目指しています。



Uber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEOは、「自動運転技術は、交通手段をより安全で手頃な価格にする驚くべき可能性を秘めています。自動運転技術の革新は急速に進んでいますが、実用化にはさらに長い時間がかかるでしょう。Uberは10年以上にわたって、オンデマンドモビリティの標準を確立し、それを実現する機能を構築してきました。Uber Autonomous Solutionsを通じ、我々はこれらの苦労して獲得した能力をパートナーのために活用します」と語りました。



Uber Technologiesで自律モビリティ＆デリバリー担当グローバルヘッドを務めるサルファラズ・マレーディア氏は、Uber Autonomous Solutionsについて「自動運転技術チームは、自らの得意分野、つまり自律走行の世界を安全に支えるソフトウェアの構築に集中できるべきです。Uber Autonomous Solutionsは、需要創出、乗客体験、カスタマーサポート、現実世界のフリート運用における日々の課題管理など、必要なあらゆる場面で運用の深みを提供することで、パートナーの強みを補完するように設計されています。パートナー企業がUberのネットワークに接続することで、より効率的な拡張、より信頼性の高い運用、そしてより迅速な対応が可能になります」と説明しています。





Uber Autonomous Solutionsは「インフラストラクチャー」「ユーザーエクスペリエンス」「フリート運用」という3つの領域で構成されています。それぞれの領域でUber Autonomous Solutionsがどのように自動運転開発をサポートするのかは、以下の通り。



◆インフラストラクチャー

自動運転車は適切なインフラストラクチャーがなければ路上を走行できません。Uberはデータ、マッピング、規制へのアクセス、資金調達といったデジタルと物理的な基盤を組み合わせ、パートナーが自動運転技術を大規模かつスムーズに展開できるよう支援します。



・自動運転車 2.0トレーニングデータ

Uberのデータ収集車両には、数十の都市にまたがる数千台の特別装備車両が含まれており、アメリカとヨーロッパ全域で数百万マイルに及ぶ、容易に検索可能なマルチセンサーデータを収集しています。Uber AV Labsのエンジニアと緊密に連携し、NVIDIAとのデータファクトリーなどのパートナーシップを基盤として、自動運転車パートナーがモデルをトレーニングし、レベル4の自律走行への迅速な拡張を実現できるよう支援します。



・データ強化マッピング

世界中の数百億件の乗車データと自社開発のマッピングソリューションに基づくUberの動的な地理空間データは、自動運転車パートナーが実際の状況に即した精度で乗客をピックアップしたり、ルートを決定したり、到着予定時刻を調整したりするのに役立ちます。ラッシュアワー時の特定の交差点の回避や、天候や突然の道路閉鎖による車両全体のリスク軽減など、様々な用途に活用することも可能。カスタムAPIは、運用設計ドメインが進化しても、自動運転車が常に適切な場所に適切なタイミングで配置されていることを保証し、利用率の向上と優れた乗客体験を継続的に実現します。



・複雑な会場とイベント管理

Uberは空港、スタジアム、イベント会場での数百万件もの乗車実績を通じて、こうした交通量の多い環境の複雑さと、乗客に快適な体験を提供する方法に関する独自のデータを構築しています。既存の関係を活用し、オースティンのQ2スタジアムのような交通量の多い会場と直接連携し、人力と自動運転の両方によるライドシェアに最適な会場周りの運行管理を手助けすることが可能です。



・規制サポート

Uberのグローバルポリシーおよび規制サポートチームは、自動運転技術の商業化に不可欠な、世界中の市場に新しい技術をもたらす豊富な経験と信頼できる関係を備えています。



・フリートファイナンス

Uberの規模と予測可能な需要は、自動運転車関連資産の新しいモデルをサポートし、パートナーがより多くの車両と新しい自動運転向けのフォームファクタをより早く路上に投入できるよう支援することが可能です。





◆ユーザーエクスペリエンス

自動運転車の本格的な普及には、Uberが誇るエンドツーエンドのユーザーエクスペリエンスが不可欠です。世界規模の広範なネットワークと10年以上にわたる専門知識を活かし、パートナー各社が顧客が求める自動運転製品の提供を実現できるよう支援します。



・車内体験

Uberはクラス最高の製品設計に基づき、乗客がサウンド、温度、乗客支援機能にシームレスにアクセスし、コントロールできる車載自動運転車ファーストのソフトウェアインターフェースを開発しました。さまざまなハードウェア構成や導入環境で動作するように設計されたこの統合エクスペリエンスは、乗客に一貫したユーザーエクスペリエンスを提供します。2026年後半に発売予定のNuro-Lucid-Uberロボタクシーは、このエクスペリエンスを車載タブレットに搭載する初の自動運転車となり、Nuroのリアルタイム運転ビジュアライゼーション技術をシームレスに統合したものとなります。



・複雑なユースケース

現実世界の需要に対応できる自動運転を実現するには、多様な製品展開が必要です。UberX ShareとUber Reserveでの経験を基に、自動運転パートナーが、乗客が期待する信頼性を提供する新製品の開発を支援します。これらの製品開発に必要な需要密度、柔軟な供給体制、そして規制当局によるサポートも提供しているとのこと。Uberはすでにアリゾナ州フェニックスでUber Reserveを通じて自動運転車を提供しており、フォルクスワーゲンと自動運転車製品もいち早く発表しています。この製品は2026年後半にロサンゼルスで発売予定です。



・エンドツーエンドのサポート

Uberのカスタマーサポートネットワークは、乗車のあらゆる段階に組み込まれています。乗車前から乗車後まで、ボタンをタップするだけでリアルタイムのサポートにアクセスできます。これは、世界中で毎月10億回以上の乗車を支えているのと同じインフラストラクチャを活用しているそうです。





◆フリート運用

自動運転の商業化を成功させるには、自動運転車フリートが最高の効率で稼働することが不可欠です。Uberはデポツール、自動運転車専用保険、リアルタイムの分析情報を提供することで、フリートオペレーターに情報を提供し、業務の中断を最小限に抑えます。



・自動運転車ミッションコントロール

Uberはオペレーターがすべての車両のリアルタイムビューを利用できる包括的なフリートインテリジェンスおよび管理ソリューションを設計・構築しました。自動運転車ごとの数十ものステータスインジケーターをシステムレベルのインサイトに変換することで、フリートの効率性・接続性・移動準備を維持します。車両の供給状態をまとめるステートマシンは、自動運転車フリートからテレメトリと信号を継続的に取り込むことで、車両の正確なステータスを判断することが可能です。その後、インテリジェントなオーケストレーションレイヤーを使用して、実行可能なアクションや人的介入の準備を支援します。このプロセスは誰がコマンドを発行できるかを厳密に判断するコマンド権限システムによって管理されるため、完全な供給履歴を提供することが可能です。



・リモートアシスタンス

理想的な世界では、自動運転車は助けを必要としません。現実世界では、Uberは自動運転車が問題に遭遇した際に、ライダーにリアルタイムのオンロードサポートを提供し、状況を監視し、ライダーとADS本体にリアルタイムコミュニケーションを提供します。さらに、Uberはエンドツーエンドのサポート機能を基盤として、カスタムエージェントコンソールを備えた新しいリモートアシスタンスプラットフォームを設計しています。このプラットフォームは、オペレーターが自動運転車の状態を把握し、対応するために必要なすべての情報を提供します。



・複数の市場で稼働しているフィールドサポート

フィールドサポートチームは紛失物、牽引、手動によるサポート、清掃、代替乗車など、現場で発生する問題を管理し、すべての運行を円滑に進めるための支援を行うチームです。フィールドサポートチームが対応する問題は、すべて自動運転車ミッションコントロールを通じて可視化されています。また、必要に応じてハイブリッドネットワークを活用し、紛失物を宅配便で返却したり、悪天候時に人間のドライバーをシームレスに派遣したりすることが可能です。



・自動運転車保険

Uberの業界初の保険プログラムは、自動運転の現実に合わせて構築されたものです。自動運転車導入のあらゆる側面において、車両が運行中、運行終了時、あるいは充電ステーションでの充電中など、個々の状況に合わせた補償が必要です。Uberの自動運転車保険ポリシーは、メーカー、ADSプロバイダー、オーナー、フリートマネージャー、その他のサポート関係者に対する保護を、保険業界の大手企業数社がサポートするシンプルなポリシーにまとめたものとなっています。





Uber Technologiesは「自動運転が進歩するにつれ、この驚異的な技術を人々が日々あらゆる環境で信頼できるスケールするサービスへと転換することが、我々の業界にとっての決定的な課題となるでしょう。Uber Autonomous Solutionsは画期的な技術とユビキタスなサービスの間のギャップを埋めるために構築された、パートナー企業がより迅速にサービスを立ち上げ、より信頼性の高い運用と効率的な拡張を実現できるよう支援するものです。同時に、乗客がUberに期待する快適なユーザーエクスペリエンスも提供します」と語りました。



Uber Autonomous Solutionsについて、テクノロジーメディアのTechCrunchは「ロボタクシーや自動運転トラック、配達ロボット事業の運営に関するすべての業務(ソフトウェアやサポートを含む)を引き受けることを目的とした新部門」と指摘。さらに、「Uberは自動運転技術企業との提携や投資を続けており、Uber Autonomous Solutionsからみても明らかなように、自動運転技術にとって不可欠な存在になりたいと考えているようです」と報じています。

