2022年09月09日 17時00分 ネットサービス

Uber Eatsが自動運転ベンチャーと10年のパートナーシップを締結、無人配達ロボットカーによるデリバリーがスタート



フードデリバリーサービス・Uber Eatsを手がけるUber Technologiesが2022年9月8日に、自動運転スタートアップであるNuroと10年のパートナーシップを結んだことを発表しました。これにより、カリフォルニア州とテキサス州で自動車サイズのロボットによる食品配達が開始されます。



今回Uberとの提携が決まったNuroは、Googleの親会社であるAlphabet傘下の自動運転車開発企業・Waymoの技術者らが2016年に設立したロボット会社で、記事作成時点では「Nuro」「R2」「P2」という3つのモデルを展開しています。





特に、トヨタ・プリウスの改造車である「P2」以外の2モデルは人間のドライバーが乗るスペースを排除した「ゼロ・オキュパント(乗員)型自律デリバリー車両」で、2020年に発表された「R2」は一般的な乗用車より一回り小さなサイズの車両に食料品バッグ24個、合計500ポンド(約226kg)の荷物を搭載することが可能。新型コロナウイルス感染症のパンデミックと戦う医療機関に物資を運搬する業務で活躍しました。



Uberは、Nuroと共同でまず2022年の秋からカリフォルニア州マウンテンビューとテキサス州ヒューストンで配達を開始し、その後サンフランシスコ・ベイエリアなど他の地域へとサービスを拡大する予定としています。



Uberの自律モビリティおよび配送部門でグローバルヘッドを務めるNoah Zych氏は、「NuroとUberは、テクノロジーによって日常生活をほんの少し楽にするというビジョンを共有しています。Nuroの特徴的な自律走行車はUberのプラットフォームと非常によくマッチしており、この提携により、当社の顧客と提携店が期待するような利便性、手頃な価格、信頼性とともに魅力的なイノベーションがもたらされるでしょう」と述べました。



ロボットによる配達を目指すUberはNuro以外の企業ともパートナーシップを結んでおり、2022年にはServe Roboticsとの提携により小型ロボットによる配達のテストを開始しました。また、自動運転技術の開発企業であるMotionalとのパートナーシップでは、ロサンゼルス郡サンタモニカで自動運転車によるフードデリバリーサービスを展開するとしています。



