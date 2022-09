2022年09月09日 16時00分 モバイル

Appleが撤退したはずのロシアでiPhone 14の予約受付が始まっている



2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したことを受けて、Appleはロシアへの製品出荷やサービス提供を停止しました。しかし、ロシアではメーカーの許可を得ずに製品を輸入する「並行輸入」が政府によって認められており、ロシアの通信大手MTCは2022年9月8日に発表されたiPhone 14シリーズの予約受付開始を告知しています。加えて、ロシアのデニス・マントゥロフ産業貿易大臣がiPhoneの販売を妨げない旨を発言したことも報じられています。



ロシアによる軍事侵攻開始直後の2022年2月26日に、ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相はAppleのティム・クックCEOに対してロシアへの製品供給やサービス提供を停止することを求めました。その後、Appleはウクライナ侵攻に対する深い懸念を表明し、「我々はロシアによる侵略に対応する形でさまざまな行動を起こしており、そのひとつがロシアでのすべての製品販売を一時停止することです」と述べ、ロシアに対する製品販売の停止を明言しています。



Appleの他にもAmazonやMicrosoftなど数多くの企業がロシアへの製品供給停止を発表しているのですが、ロシア政府はロシアから撤退した企業の製品を企業の許可を得ずに「並行輸入」できるルールを制定しており、並行輸入を認める商品リストに掲載されたスマートフォンや衣料品などの輸入を認めています。



この状況の中、ロシアの大手通信事業者であるMTCは、「iPhone 14」「iPhone 14 Plus」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」「Apple Watch Series 8」「Apple Watch Ultra」「第2世代 AirPods Pro」の取り扱いを表明し、iPhone 14シリーズの予約ページを公開しました。





MTCが公開したiPhone 14シリーズの販売価格が以下。「iPhone 14」が8万4990ルーブル(約20万円)、「iPhone 14 Plus」が9万4990ルーブル(約22万4000円)、「iPhone 14 Pro」が10万4990ルーブル(約24万7000円)、「iPhone 14 Pro Max」が11万4990ルーブル(約27万円)から予約可能となっています。





また、ロイターによると、ロシアのデニス・マントゥロフ産業貿易大臣は、iPhone 14をロシアで購入可能か尋ねられた際に「消費者がそれらの携帯電話を購入したいのなら、購入できるでしょう」と述べたとのこと。ロイターはAppleに対してロシアでの製品取り扱いについてコメントを求めましたが、返答は得られませんでした。



なお、2022年9月8日に発表されたiPhone 14シリーズの詳細は、以下の記事で確認できます。



