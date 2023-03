2023年03月08日 12時09分 モバイル

Appleが「iPhone 14&14 Plus」の新色イエローを発表、3月10日から予約注文開始



2022年9月に登場したiPhone 14とiPhone 14 Plusに、新色のイエローが登場しました。イエローのiPhone 14およびiPhone 14 Plusは2023年3月10日(金)から予約注文開始で、3月14日(火)から販売開始となります。



イエローが登場!Apple、新しいiPhone 14とiPhone 14 Plusを発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2023/03/hello-yellow-apple-introduces-new-iphone-14-and-iphone-14-plus/



Apple reveals a yellow iPhone 14 and 14 Plus - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/7/23626371/apple-yellow-iphone-14-plus-color-spring



We All Live With a Yellow iPhone 14: First Look at Apple's Newest Color Option | PCMag

https://www.pcmag.com/news/we-all-live-with-a-yellow-iphone-14-first-look-at-apples-newest-color-option



Apple launches fresh spring colors for iPhone cases and watch bands - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/03/07/apple-launches-fresh-spring-colors-for-iphone-cases-and-watch-bands/



2023年3月7日、AppleはiPhone 14およびiPhone 14 Plusの新色イエローを発表しました。側面の筐体部分と背面が美しい黄色になった春らしい色合いのiPhoneです。





Appleのワールドワイドプロダクトマーケティング担当ヴァイスプレジデントであるボブ・ボーチャーズ氏は、「iPhoneは人々に気に入っていただいており、毎日こなすあらゆることで頼りにされています。今回、ワクワクするようなラインナップが広がり、新しいイエローのiPhone 14とiPhone 14 Plusが加わります。驚異的なバッテリー駆動時間、軽量なデザイン、プロレベルのカメラとビデオの機能、衛星経由の緊急SOSなどの画期的な安全機能のほか、iOS 16で提供されるあらゆる機能により、iPhone 14は市場で新しいiPhoneをお求めのすべての人にとって素晴らしい選択肢になります」とコメントしています。



新色が加わったのはiPhone 14およびiPhone 14 Plusのみ。iPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro Maxには新色は追加されません。イエローが追加されたことで、iPhone 14およびiPhone 14 Plusのカラーバリエーションは以下の通り左からミッドナイト・スターライト・(PRODUCT)RED・ブルー・パープル・イエローの6色に増えました。





テクノロジーメディアのPCMagはさっそく新色イエローのiPhone 14の実機を撮影しています。





PCMagは「AppleはiPhone 14とiPhone 14 Plusを、明るく陽気な新色・イエローで輝かせています。新色には新機能の追加はありませんが、iPhoneの色選択が悩ましいものになる可能性があります」と記しました。





背面ガラス部分は鮮やかな黄色が特徴で、側面のアルミニウムフレーム部分は少しくすんでいるため「マスタードに似た黄色になっている」とPCMag。





これに加えて、AppleはiPhone 14シリーズ向けのシリコーンケースに新色のカナリアイエロー・オリーブ・スカイ・アイリスの4色を追加しています。





さらに、Apple Watchのバンドにも新色のスプラウトグリーン・カナリアイエロー・オリーブ・パープルフォグ・ブライトオレンジ・スカイなどが追加されています。





なお、海外メディアのThe Vergeによると黄色のiPhoneが登場したのは2019年にリリースされたiPhone 11以来だそうです。



Appleは数年前から毎年春にiPhoneの新色をリリースしており、2021年にはiPhone 12に新色のパープルを追加。



まさかの「iPhone 12」に新色のパープルが登場 - GIGAZINE





さらに2022年には、iPhone 13に新色「グリーン」、iPhone 13 Proに新色「アルパイングリーン」を追加しました。



第3世代iPhone SEが登場&iPhone 13シリーズに新色追加 - GIGAZINE





6.1インチのiPhone 14の販売価格は128GBモデルが税込11万9800円、256GBモデルが税込13万4800円、512GBモデルが税込16万4800円、6.7インチのiPhone 14 Plusの販売価格は128GBモデルが税込13万4800円、256GBモデルが税込14万9800円、512GBモデルが税込17万9800円です。新色イエローの予約注文は3月10日22時からで、3月14日発売となります。



なお、AmazonでもiPhone 14およびiPhone 14 Plusは販売されていますが、記事作成時点では新色のイエローはラインナップにありません。



