イーロン・マスクの訪中後に中国がテスラ車の規制を解除し株価急騰

テスラの自動車が中国のデータセキュリティ要件に合格したことを受け、中国当局がテスラ車に対する規制を撤廃しました。この発表はテスラのイーロン・マスクCEOが中国の李強首相との会談を行った後に行われたもので、規制解除によりテスラの運転支援ソフトウェア「フルセルフドライビング」が間もなく中国で利用可能になるとの期待も高まりました。 Tesla Soars on Tentative China Approval for Driving System - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-29/tesla-clears-key-china-fsd-hurdle-with-baidu-mapping-deal Musk visits Beijing as Tesla's China-made cars pass security rules https://www.cnbc.com/2024/04/29/musk-visits-beijing-as-teslas-china-made-cars-pass-security-rules.html テスラの電気自動車は中国で最も人気のある車のひとつですが、アメリカ本社を置くテスラへ中国人のデータが送信されてしまうとの懸念から、一部の政府関連施設での使用が禁止されていました。

2024年04月30日 11時21分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

