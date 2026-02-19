Googleがインドまで3本の海底ケーブルをつなげる「America-India Connect」構想を発表
Googleは世界中でおよそ20件の海底ケーブルに投資を行っていますが、新たにアメリカとインドを結ぶルートを増やすべく3本の海底ケーブルを敷設する「America-India Connect」構想に取り組むことを発表しました。
America-India Connect infrastructure connects four continents | Google Cloud Blog
https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/america-india-connect-infrastructure-connects-four-continents
アメリカとインドを結ぶ海底ケーブルとしては、アメリカ・フロリダ州とスペインを結ぶ「Sol」と、ヨーロッパを抜けて地中海からイスラエルに向かう「Blue」、ヨルダンから紅海を抜けてインド西海岸・ムンバイに至る「Raman」で形成されるルートがあります。
「America-India Connect」構想で敷設が予定されているのは、以下の図で示されたケーブルのうち点線の部分3カ所です。
1本は南アフリカ・ケープタウンからインド東海岸のチェンナイおよびヴィシャカパトナムを結ぶものです。アメリカ・サウスカロライナ州からバミューダ諸島、アゾレス諸島を経由してポルトガルに至る「Nuvem」、およびポルトガルからアフリカ西海岸を経て南アフリカに至る「Equiano」と組み合わせることで、アメリカ東海岸からヴィシャカパトナムを結ぶ冗長性のある大容量ルートを形成します。
もう1本は、ヴィシャカパトナムとシンガポールを結ぶケーブルです。シンガポールとオーストラリアを結ぶ「Bosun」、およびオーストラリアとアメリカ西海岸を結ぶ「Tabua」と組み合わせて、南太平洋を横断してアメリカとインドを結ぶルートが形成されます。
この2つのルートによって、ヴィシャカパトナムはムンバイおよびチェンナイに続く、新たな「国際海底ゲートウェイ」としての地位を確立し、インドのデジタル基盤の復元力が高まって、経済安全保障の向上につながるとGoogleは説明しています。
また、インド西海岸・ムンバイとオーストラリア西海岸・マンジュラを結ぶ3本目のケーブルも敷設予定です。マンジュラはタイ・南部からオーストラリア東海岸を結んでいる「TalayLink」の経由地であり、前述の「Tabua」と並行してオーストラリア東海岸とアメリカ西海岸をフランス領ポリネシア経由で結んでいる「Honomoana」と組み合わせて、インドとアメリカを結ぶ新たなルートを構成します。
Googleは今回の取り組みについて、「インフラはデジタル格差がAI格差になるのを防ぐための基盤」と述べ、各国政府と連携して人々が新たな機会を捉えるために必要なデジタルスキルを活用できるよう支援していく姿勢を示しました。
・関連記事
Googleが大西洋横断海底ケーブル「Sol」を敷設しGoogle Cloudの信頼性強化へ - GIGAZINE
AWSが新しい海底ケーブルシステム「Fastnet」を開発中であると発表、2028年に運用開始予定 - GIGAZINE
Metaが海底ケーブル計画「Project Waterworth」発表、5万kmの海底ケーブルで5つの大陸を結ぶ世界最長のプロジェクトに - GIGAZINE
海底ケーブルインフラを保護するためにNATOが「海上ドローン」を配備 - GIGAZINE
Metaが地球を「W」字で結ぶ全長4万kmにわたる海底ケーブルを計画中、建設費用は1兆5000億円超に達する可能性も - GIGAZINE
Googleがアフリカとオーストラリアを結ぶ初の光ケーブルルート計画「Umoja」を発表、ケニアから始まり陸上と海底を経由してオーストラリアに至る - GIGAZINE
Googleが日本とアメリカの間に2本の新しい海底ケーブルを設置するため約1530億円規模の投資を発表 - GIGAZINE
日本とカナダをつなぐGoogleの海底ケーブル「Topaz」は一体どんなテクノロジーを採用しているのか？ - GIGAZINE
アフリカ大陸を囲む史上最長の海底ケーブル「2Africa」が中東方面に拡大、「2Africa Pearls」として8000km延長 - GIGAZINE
Googleがアメリカとイギリス・スペインを結ぶ大西洋横断海底ケーブル「Grace Hopper」の敷設を完了 - GIGAZINE
中国とロシアが海底ケーブルの敷設を強化中、アメリカからは通信傍受を懸念する声 - GIGAZINE
GoogleとFacebookが日本と世界をつなぐ新海底ケーブル「Apricot」の設置を発表 - GIGAZINE
秒速60テラビット超爆速光ファイバー海底ケーブル「FASTER」陸揚げ作業現場潜入レポ、アメリカとつながるケーブルの一端や中継局の中はこんな感じ - GIGAZINE
インターネットを支える光ファイバーケーブルを海岸から陸揚げする現場潜入レポート、これが日本と東南アジアを結ぶ巨大海底光ファイバー網「SJC」だ！ - GIGAZINE
総工費360億円、23Tbpsで通信が可能な全長9000kmの光海底ケーブル「SJC」の製造工場＆敷設船見学レポート - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Google announces 'America-India Connect'….