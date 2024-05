Googleがアフリカとオーストラリアを結ぶ初の光ケーブルルート計画「Umoja」を発表、ケニアから始まり陸上と海底を経由してオーストラリアに至る

Googleがアフリカとオーストラリアを結ぶ光ケーブルルート「 Umoja 」の敷設計画を発表しました。 Investing in connectivity and growth for Africa | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/investing-in-connectivity-and-growth-for-africa/?hl=en Googleは日本を含む世界各地を結ぶように光ケーブルルートを 敷設 しています。しかし、記事作成時点ではアフリカとオーストラリアを直接つなぐルートは確保されていません。

・関連記事

Googleが日本とアメリカの間に2本の新しい海底ケーブルを設置するため約1530億円規模の投資を発表 - GIGAZINE



インターネットを支える光ファイバーケーブルを海岸から陸揚げする現場潜入レポート、これが日本と東南アジアを結ぶ巨大海底光ファイバー網「SJC」だ! - GIGAZINE



日本とカナダをつなぐGoogleの海底ケーブル「Topaz」は一体どんなテクノロジーを採用しているのか? - GIGAZINE



Googleがアメリカとイギリス・スペインを結ぶ大西洋横断海底ケーブル「Grace Hopper」の敷設を完了 - GIGAZINE



海底ケーブルが2本切断されアフリカのインターネットが大混乱に陥る、ケーブル切断にもかかわらず遅延が改善されるケースも - GIGAZINE



2024年05月24日 11時25分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.