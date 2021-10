Googleが1100億円をアフリカに投資、その理由とは？

2021年10月6日、 Googleが5年間で10億ドル(約1100億円)をアフリカ全体に投資する「 Google for Africa 」を発表しました。主にインターネット接続の改善と、デジタル移行や新しいテクノロジーに取り組むスタートアップへの投資が行われる模様です。 Google For Africa announcement October 2021 https://blog.google/around-the-globe/google-africa/google-for-africa/ Googleのサンダー・ピチャイCEOはこのニュースをTwitterで発表し「アフリカ全体には勢いがあります。私たちはアフリカ大陸の接続性を改善し、スタートアップへの投資を行う #Google4Africa を紹介できることに非常に興奮しています」と語りました。

2021年10月07日 14時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

