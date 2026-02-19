「ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば」は豚キムチの味がするピリ辛ペヤングでした
キムチソースとチャーシューとマヨネーズを合わせた「ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば」が2026年2月9日に登場しました。キムチのピリ辛さやチャーシューの旨味が重なった食べ応えのある味に仕上がっているとのこと。どんな味なのか気になったので実際に買って食べてみました。
ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば｜まるか食品株式会社
https://www.peyoung.co.jp/products/000205.html
スーパーマーケットの即席麺コーナーでペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそばを発見。
買って帰ってきました。
日本語と韓国語で「マヨネーズ」「キムチチャーシュー」と書かれています。
原材料をみると、添付調味料(ソース)にキムチエキス粉末やポークエキスが入っていることや、かやくに豚肉が含まれていることが分かります。
1食当たりのカロリーは562kcalで、食塩相当量は3.8g。
容器の中にかやくとソースとマヨネーズが入っていました。
かやくを投入。
かやくは豚肉、キムチ、ねぎの3種類です。
熱湯を注いで3分待機。
3分経過したらお湯を捨てます。
ソースを投入。ソースは赤色で、この時点で豚キムチのような食欲をそそる香りが漂ってきます。
しっかり混ぜます。
最後にマヨネーズをかければ完成。
完成したペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそばの見た目はこんな感じ。
かやくの豚肉は少なめですが、ソースに豚肉の味が含まれていて、麺全体が豚肉の味やキムチのピリ辛さに包まれています。口の中が痛くなるような辛さではなく、食欲をそそるピリピリした刺激が長続きする感じ。かやくに含まれるキムチはシャキシャキした食感で、全体的に脂っこい豚キムチのようなガッツリメニューに仕上がっています。ただ、マヨネーズの味は控えめなので、マヨネーズ愛好家は追いマヨネーズを投入するといいでしょう。
ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそばの希望小売価格は税別250円で、Amazon.co.jpでは18食セットが税込4860円(1食当たり270円)で売られています。
Amazon.co.jp: ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば 119g ×18個 : 食品・飲料・お酒
