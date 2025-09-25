甘辛ダレに肉の香ばしさがブレンドされた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」試食レビュー
2025年9月22日、明星食品から「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」が登場しました。肉の香ばしさ、焼肉のタレの甘さや風味を再現したカップ麺になっているとのことで、どんな味なのか実際に確かめてみました。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」(9月22日発売) | 明星食品
https://www.myojofoods.co.jp/news/13462
これが「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」。
原材料は、しょうゆ、マヨネーズ、リンゴピューレ、ビーフオイル、牛脂など。フライドガーリックや香辛料も使われています。
カロリーは1食当たり727kcalです。
まずはフタを半分開け、液体ソース、マヨネーズ、ふりかけを取り出します。
続いてお湯を入れ、3分待機。この間に液体ソースをフタの上で温めておきます。
3分後にお湯を捨てたら、まずは液体ソースを投入。
よく混ぜます。
マヨネーズとふりかけをかけたら完成です。
甘めのタレに香辛料のピリ辛さが絡む味で、匂いはほぼニンニク。肉が焦げたような香ばしい匂いもあります。普通のソース焼きそばとは明確に違う「タレの甘さ」があって新鮮。ふりかけに入っているフライドガーリックはカリッと砕けてニンニクの味を放出し、甘さ一辺倒にならないようしっかり味に変化を加えていました。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」の希望小売価格は税別328円です。Amazon.co.jpでは、12個入りが税込4251円で販売されています。
Amazon.co.jp: 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味[12個入、カップ麺、焼きそば、大盛サイズ、ガーリックマヨネーズ、肉の香ばしさと焼肉だれの風味、165g] : 食品・飲料・お酒
