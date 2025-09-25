ゲーム

人気RPG「バルダーズ・ゲート3」に「Steam Deckネイティブ対応バージョン」が登場、企業主導の開発ではなくたった一人のエンジニアが残業しながら情熱的に取り組んだプロジェクトの成果


2023年度ゲーム・オブ・ザ・イヤーを授賞したゲーム「バルダーズ・ゲート3」はテーブルトークRPG「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」をベースにしたコンピューターRPGで、Windows版・macOS版・PlayStation 5版・Xbox Series X/S版が発売されています。2025年9月23日に行われたバージョンアップデートで、「バルダーズ・ゲート3」がLinuxベースのOSを搭載した携帯型ゲーミングPCのSteam Deckにネイティブで対応するようになりました。

Baldur's Gate 3
https://baldursgate3.game/news/hotfix-34-now-live_144

Support - Larian Studios
https://larian.com/support/faqs/steam-deck-native-version_121


Steam Deckに搭載されているSteamOSはLinuxベースで、Windows向けに開発されたゲームをSteamOS上で動作させるためには「Proton」という互換レイヤーを介して実行されます。ただし、Protonを介してゲームを実行すると、CPUの処理能力が余計に必要になるとのこと。

2025年9月23日に公開されたHotFix 34で、「バルダーズ・ゲート3」はSteam Deckにネイティブ対応しました。これにより、Protonを介さなくてもSteamOS上でゲームを直接実行できるようになり、CPU使用率とメモリ消費量を削減できるほか、フレームレートの安定化、読み込み時間の短縮、ゲームプレイのスムーズ化が実現するとのこと。


ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには、ネイティブバージョンとProtonを介して実行するバージョンでFPSを比較したベンチマークテスト結果を以下で発表しています。この結果によれば、ネイティブバージョンの方が高いFPSを記録したとのこと。つまり、ネイティブバージョンの方が同じ画質でよりなめらかなゲームプレイが実現できているということになります。ただし、CPUやGPU、VRAMやRAMの使用率はネイティブバージョンの方が高くなっている模様。

Baldurs Native VS Proton - FlightlessSomething
https://flightless.yobson.xyz/benchmark/10


Baldurs Native VS Proton Act 3 - FlightlessSomething
https://flightless.yobson.xyz/benchmark/11


「バルダーズ・ゲート3」を開発したLarian Studiosのスウェン・ヴィンケ氏はX(旧Twitter)で、「Steam Deckへにネイティブ対応させるプロジェクトは、本当に純粋な情熱で始まりました。Steam Deck向けのネイティブビルドは、Steam Deckでよりスムーズなゲーム体験を強く望んだ1人のエンジニアによって始められました。彼は勤務時間外にその作業に取り掛かっていました」と述べています。


ヴィンケ氏によれば、完成したネイティブビルドが「驚くほど素晴らしい感触」だったため、すぐにリリースすることが決定したとのこと。ヴィンケ氏は「こんな人材が私のチームにいることは本当に幸運なことだと思います」とコメントしました。

