ワンダーフェスティバル 2026[冬]全記事一覧まとめ


ガレージキット・造形の祭典「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」が2026年2月8日(日)、幕張メッセ国際展示場で開幕しました。週末に首都圏で雪が降り、2014[冬]の雪のワンフェスを思い出させるような回となっています。

今回の特別企画は「ウルトラ怪獣ワンフェス」。ウルトラシリーズ60周年を記念して、円谷プロダクション全面協力のもと、ウルトラマンや怪獣たちがぎゅぎゅっと集まった展示・販売が行われます。

Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。
https://wonfes.jp/specialsite/


2026[冬] 特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」 | Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。
https://wonfes.jp/specialsite/news/news-17803/


なお、会場内でライブ配信を行いつつ商品の売買を行う「ライブコマース」は禁止されています。


◆2026年02月08日 10時03分
アークナイツ：エンドフィールドのチェン・センユーが爆速でフィギュア化してワンフェス会場に登場 - GIGAZINE


◆2026年02月08日 10時30分
『帰ってきたウルトラマン』の撮影用オリジナルマスクやミニチュア、衣装など円谷プロ作品の貴重なアーカイブ資料をワンフェス 2026[冬]で見てきた - GIGAZINE


◆2026年02月08日 10時35分
To LOVEるのヤミさんとララの水着フィギュアを色んな角度から撮影してみました - GIGAZINE


◆2026年02月08日 11時12分
全高500mmで圧倒的な力強さを見せる「ダンクーガ」がワンフェス2026[冬]に登場 - GIGAZINE


◆2026年02月08日 13時32分
寿司なのか恐竜なのか「寿司ノサウルス」がワンフェス会場に襲来 - GIGAZINE

