2026年02月08日 14時35分 マンガ

キラキラした目とあどけないスマイルを見せる「釣りキチ三平」の三平くんドール！はWF2026[冬]会場の魚紳さんも納得のクオリティ



釣り漫画の金字塔ともいえる矢口高雄の名作「釣りキチ三平」の主人公「三平」を23cmドールにした「三平くんドール！べーしっくセット」が、世界最大級の立体物イベント「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」で展示されていたので実際に見に行ってみました。







三平くんドールがいたのは、芳雛さんのブース「ひなもり(ブース番号4-23-12)」です。なお、芳雛さんは三平と魚紳さんのフィギュアが2024年冬のワンダーショウケース第43期に選出されたこともあります。





この日は会場の幕張メッセ周辺でも朝から雪が降っており、非常に冷えた日。というわけで、首にマフラーが巻かれています。高さは23cmとのことで、服はオビツボディ23のものが合いそう。





3Dプリンター出力品とレジンキャスト製。展示品は芳雛さんが彩色、もといお化粧を行ったとのこと。目がキラッキラできゅっとわずかに上がった口角がキュート。なお、三平くんのトレードマークである麦わら帽子も、マグネットで固定している髪を付け替えることで装着可能に。





球体関節による可動ドールで、ゴムひもを使ってポーズを取らせたり手足のパーツを入れ替えることができます。





おにぎりは小さいマグネットを内蔵していて、同じくマグネットを埋め込んだ手のパーツに取り換えれば、以下のように三平くんにおにぎりを持たせることもできます。





おにぎりの弁当にはごまとのりのおにぎり、そしていぶりがっこ。23cmドールに合わせたスケールなのでかなり小さいのですが、いぶりがっこの塗装がかなりリアルでめちゃくちゃ美味しそう。





おにぎり弁当の他には魚籠(びく)と付け替えられる顔パーツ。「三平くんドール！べーしっくセット」は未組み立て・未彩色のキットも販売されていて、価格は3万円でしたが、ブースへ見に行った時にはすでに完売となっていました。





芳雛さんのブースには、9分の1組み立てキット「おまねこくん セーラー水着Ver.」も展示されていました。価格は2万円でした。なお、かなりセクシーな腋(わき)と腰ですが、おまねこくんはオスです。





そして、「逃げ上手の若君」の弧次郎のnonスケール組み立てキット。価格は1万8000円でした。こちらもちらっと見える腋とすらっと伸びる足がセクシーです。

