2026年02月08日 13時32分 取材

寿司なのか恐竜なのか「寿司ノサウルス」がワンフェス会場に襲来



ワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場を練り歩いていたところ、寿司と恐竜が融合した「寿司ノサウルス」なる謎のフィギュアたちを発見しました。



Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。

https://wonfes.jp/specialsite/



寿司ノサウルスたちはCRAFTJOWS(卓番：4-10-04)のブースにいました。





お皿にのった寿司ノサウルスが回転寿司のごとくクルクル回転しています。





お品書きには「マグロレックス」「タマケラトプス」「スピノサーモン」など恐竜と寿司を融合させた名前が並んでいます。価格は1000～3000円です。





寿司下駄の上に高級寿司のように盛り付けられています。





スピノサーモンとマグロレックス。





タマケラトプスとコハダラプトル。





左から順に大トロレックス、アンキロニウス、プラキオアナゴス、ステゴイクラス。





ステゴイクラスを近くで見るとこんな感じ。背中のプレートがキュウリになっています。





マグロレックスを手で持つとこんな感じ。本物の寿司に近いサイズ感です。





裏返すと、シャリに前脚と後ろ脚がついていました。

