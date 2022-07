和装・結髪・仏像など海外の人が好きな日本要素を組み合わせたという立体作品「OIRAN」

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2022[夏]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



かつて花魁が暮らした遊郭で今は登録有形文化財の料亭「鯛よし百番」に行ってきたよレポート - GIGAZINE



日本最大級の遊郭の建物が今も150軒以上残る「飛田新地」に行ってきました - GIGAZINE



2022年07月24日 22時36分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.