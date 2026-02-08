2026年02月08日 20時42分 取材

コロンビーナやアイノなどナド・クライから加わった『原神』キャラクターたちをワンフェス2026[冬]で見てきた



七柱の神々が統治する7つの国々で構成される「テイワット」を舞台に、世界の外からやってきた「旅人」が双子の兄/妹を探して旅をしつつ様々な問題や出来事に関わっていくオープンワールドRPG『原神』から、最新バージョンでストーリーが深掘りされたコロンビーナらをワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場で撮影してきました。



Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。

最新ストーリー・魔神任務「空月の章」の中心人物としてキャラクターが大きく掘り下げられた「コロンビーナ」が、5-12-06「レモングミ」ブースにありました。原型制作・彩色ともに兎兎(兔兔)氏。価格は2万5000円で、ブース訪問時にはすでに25体の販売予定が売り切れ済みでした。





月に腰掛けたコロンビーナ。





傍らには月霊がいます。





表情はチェンジ可能となっているようです。





1-13-07「momo+」には、コロンビーナと同じく「空月の章」から登場する天才機械技師少女・アイノがいました。原型は嘆嘆氏、色彩はめるる氏で、価格は2万5000円。





元気いっぱいに技を繰り出す姿には年相応の無邪気さを感じます。





足元には、アイノの大事な家族であるイネファが、支援小型ロボット「ビルギッタ」に乗り移った状態でいました。





1-15-17「EYEDEA」にいたのは魔神任務・第五章の舞台となった“炎の国”ナタを治める炎神・マーヴィカ。





愛車・双駆輪にまたがった姿で、販売も双駆輪込みで3万3000円の設定でした。





ナタの部族の1つ「豊穣の邦」の戦士で、マスクドヒーローに憧れるヴァレサ。4-14-08「amps/fast」で見かけたもので、を子氏制作の展示品。





ナタの部族の1つ「謎煙の主」と関係が深いイクトミ竜の仔竜が、3-07-13「GSプロジェクト」で販売されていました。原型はとうせ氏によるもので、3000円。





1-15-19「シャンティー」にはフリーナ、タルタリヤ、アルレッキーノ、スカラマシュの4人が並びました。





シュヴァルマラン婦人を抱きしめるフリーナ。原型はシャンティ氏、塗装はyadon氏による展示品です。





タルタリヤは原型・塗装ともシャンティ氏で、2万6000円。





アルレッキーノも原型・塗装ともシャンティ氏。2万5000円でした。





展示のみのスカラマシュ。原型・塗装ともシャンティ氏。





かつて孤児として「壁炉の家」にいたころのペルヴェーレが、1-17-13「スタジオ紅葉」にいました。前髪にわずかに黒い部分があるのはアルレッキーノと共通します。





1-17-14「玖尾猫人形工坊」には、サロンメンバーに囲まれたフリーナ。原型はAlum氏・涅普喵氏、彩色見本は白咕咕氏によるもので、5万円での販売でした。





フリーナが満面の笑みを浮かべています。





1-17-11「T's system」には水着姿のフリーナがいました。





同じく水着姿で寝そべる甘雨。





5-04-17「シアノアクリレート」にはフォンテーヌを代表する料理人・エスコフィエがいました。





アランナラとたわむれているナヒーダは、2-02-01「クラフトステーション」で見かけたもの。





1-13-13「エロ集結地」にいたニィロウは、朝凪氏によるイラストを立体化したもの。





4-22-14「おいしいB液」で見かけた珊瑚宮心海と甘雨(玄玉瑶芳)





法器「不滅の月華」を手に、「海人の羽衣」を繰り出している心海。





甘雨は留雲借風真君からもらった衣装でおすましモードのようです。





1-14-09「MASTER KEY」にも甘雨(玄玉瑶芳)がいました。橋の欄干に腰掛けた姿は衣装実装時を再現したもの。





ツインテールをつかんで照れた様子の胡桃はザンギさんのイラストを立体化したものです。





胡桃の後ろから顔を見せている幽霊も含めて、かわいらしく見事な立体化となっています。





1-18-01「ガストンボンベ」には胡桃が見繕ったというコスチューム「大つごもりの歓声」を着用した香菱がいました。原型制作はかりんとう氏。





帽子はパートナー・グゥオパァーをイメージしたデザインです。





そのグゥオパァーは香菱の足元で唐辛子を持っていました。





1-16-08「一気通缶」ではモンドの吟遊詩人・ウェンティが風に乗っていました。





ふわふわパンケーキを運んでいるノエルを、4-25-02「てんとぅゆ。」で見かけました。





5-15-10「ちはるいちば」のパイモンは、ナタ・流泉の衆で見せた、浮輪に乗った水着姿でした。





ワンフェスで見かけるのはキャラクターばかりとは限りません。2-14-11「これは食べ物ではあります」にはテイワットのあちこちで見かける「たるスライム爆弾」が並んでいました。なお、実際にはゲーム中には「風」の爆弾は出てきません。





5-25-05「土管ハウジングセンター名古屋」には羊毛フェルトのぬいぐるみやキーホルダーが並んでいました。これは『崩壊：スターレイル』のウーウーボキーホルダーとレア創造物アイスケーキ、胡桃の幽霊キーホルダー(帽子あり)。





ドドコ、ボンボン爆弾(小・花なし)、ボンボン爆弾(小)、ボンボン爆弾、月桂。みんなモコモコがよく似合っています。





2-13-17「のわ」には、胡桃のコスチューム「残雪に咲く紅」のコスプレ衣装がありました。胡桃の普段の衣装は黒ベースですが、このコスチュームは香菱が明るい色の服を選んでくれたものです。制作は春岡氏。





幽霊やサングラスもありました。なお、サングラスは香菱チョイスではなく胡桃の自前です。





このほか、グッドスマイルカンパニーがねんどろいど「魈」を展示していました。監修中アイテムで、制作協力・ねんどろん、発売時期は未定となっていました。



© miHoYo

