18歳以下入場禁止なワンダーフェスティバル 2026[冬]の成人向けエリアのアイテムいろいろ



ガレージキット・造形の祭典であるワンダーフェスティバルは、参加者数の増加などの理由により、2009年夏から「18歳以下入場禁止エリア」を設置しています。ワンダーフェスティバル 2026[冬]ではエリア内がどんな様子だったか、ちらっと見てきました。



Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。

https://wonfes.jp/specialsite/



「18歳以上入場禁止エリア」の入口はこんな感じ。エリアは幕張メッセ1ホールの西端、クロークの奥に設けられています。





例年、エリアの区切りにはおよそ120cmほどの高さの柵が設けられていましたが、今回は180cmオーバーの幕で区切られていました。幕は「視線はほぼ遮るものの、わずかにシルエットは見える」ぐらいの透明度で、エリア内にいる人のプライバシーが守られるようになったほか、エリア外からでもアイテムが見えていた問題が解決したように思います。





エリア内には、1点でも「18禁」に相当するアイテムがあるディーラーが配置されます。このため、当該アイテムを除くと「エリア外に配置されているディーラーの方が露出が高いのでは？」と思えるようなアイテムを置いているディーラーもあります。以下、エリア内のアイテムのうち、まずはエリア外にあっても不思議のないようなアイテムから並べていきます。



1-10-01「tonerico」の「アイリス 胸像」





「MK41」





1-03-01「A.N.S. Works FA」の「大神ミオ 胸像」(原型制作・彩色：あさつき凪)





「初音ミク 水着ver.」(原型制作・彩色：あさつき凪)





1-08-02「KAT」の「かげこちゃん」(制作：kon)





1-02-02「やすみちゃんち」による、「やすみちゃんシリーズ 蓮玖さん～新体操部の練習が始まります～」。





このあたりからアイテムの露出度がちょっと高まってきます。



1-10-04「DNG」、「Fate/Grand Order 美遊・エーデルフェルト」。





1-10-03「タマゴ」、「ぷれでたーらっと女子外伝 秘仏！玉パン観音菩薩坐像」(原型制作：yamadanaomi)





1-01-01「Q-six」、「小林さんちのメイドラゴン イルル」(原型：ノルグレコ(Q-six))





1-10-07「王秉琛」、到着時にはすでに完売していてアイテム名は不明。





1-07-07「son」の「アズールレーン 尾張」(原型制作：son、彩色制作：タケ)





1-10-08「橘汽楽玩」、「プリン女僕団 縛られし死霊の子」(原画：NAIDONG、原型：カップめんのていおう)





「A.N.S. Works FA」の「対魔忍RPG 雷撃の対魔忍 水城ゆきかぜ」(原型制作・彩色：Megumu)





1-02-03「ダイキ工業」の「LastOrigin ティタニア・フロスト ナース？ティタニア」(原型：D蔵、彩色担当：明智逸鶴(大正堂))





「Honne original 麒麟」(原型：Warren、彩色担当：MOE)





「飛鳥瑠衣 Pink夏セーラーVer.」(原型：Leslyzerosix、彩色担当：明智逸鶴(大正堂))。これでもかなりマイルドに見えそうな角度から撮影していて、真正面(背後)からの





1-05-09「雨ざらし水族館」の「盗賊ちゃん」。感覚遮断落とし穴に落ちたところです。





台座は自動回転していて、裏側から職業が「触手の苗床」となったバージョンが現れました。





また、7ホール・8ホールに配置された企業ブースの中にも、入場に19歳以上であることを示す証明書が必要なエリアを設けたところがあります。8-18-01「Sweety Luna」ブースはこんな感じ。





サークル・LAMINARIAによる同人誌「白山華凜のシドウ制度 2」の表紙イラストが1/5スケールフィギュア化されます。価格・発売時期は未定で監修中です。





oekakizuki氏描き下ろしイラスト・小悪魔アクちゃんも1/5スケールフィギュアに。





すごい重量感でした。

