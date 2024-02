ワンダーフェスティバル 2024[冬]開幕、全記事一覧まとめ

世界最大級の造形・フィギュアの祭典「 ワンダーフェスティバル 2024[冬] 」が2024年2月11日(日)、幕張メッセのホール1~ホール8を舞台に開催されます。今回は40周年を迎えた『北斗の拳』とのコラボ企画として 「我が造形に一片の悔い無し」展 が実施されます。 ということで、現地で取材した様子をまとめていきます。 Wonder Festival 2024 Winter | ワンダーフェスティバル2024【冬】公式サイトです。 https://wonfes.jp/specialsite/ 北斗の拳40周年特別企画 「我が造形に一片の悔い無し展」開催! | Wonder Festival 2024 Winter | ワンダーフェスティバル2024【冬】公式サイトです。 https://wonfes.jp/specialsite/news/news-8606/

2024年02月11日 09時30分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

