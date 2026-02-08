2026年02月08日 17時49分 取材

あの「秘密法人デスメイカー」のキャラクターを立体化したフィギュアたちを撮影してきた



毎回衝撃的な内容が展開されるマンガ「秘密法人デスメイカー」のキャラクターを立体化した作品たちをワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場で撮影してきました。



Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。

https://wonfes.jp/specialsite/



明けの金木星(卓番：5-17-12)のブースで人間態のケルベガスとパスフィンを発見。





ケルベガス。原型製作は大豆亭氏です。





頭のスロットがそろっています。





腰回りはこんな感じ。





パスフィン。絶妙な布の配置です。





顔をアップで撮影。





OneTwoJustice(卓番：6-17-16)のブースにも秘密法人デスメイカーのフィギュアがありました。





デュアルホーン。扇情的なポーズです。





ケルベガス。





顔をアップで撮影。





パスフィン。布が舞い上がっています。





上半身を近くで撮影してみました。





拡大図(卓番：1-09-07)のブースには怪人態のハエオムライスと鳩家まわりが展示されていました。





ハエオムライス。戦闘態勢です。





鳩家まわり。正義の味方にしては露出度が高すぎます。





秘密法人デスメイカーはヤンチャンWebで連載されていて、最新話を無料で読むことができます。



秘密法人デスメイカー - 鰻田まあち | ヤンチャンWeb（ヤングチャンピオン）

https://youngchampion.jp/series/f7532548ee427

