WindowsとLinuxを実行できるAndroidスマホ「NexPhone」



デバイスメーカーのNex ComputerがAndroidスマートフォン「NexPhone」を2025年1月21日発表しました。NexPhoneはAndroid 16だけでなくWindowsやLinuxも実行可能なスマートフォンとして開発されています。



NexPhoneのコンセプト動画は2012年9月に公開されて好意的な反応を集めましたが、資金集めが難航して製品化に時間がかかったとのこと。時には投資家から「Apple以外の製品を買う人の気持ちが理解できない」とまで言われたそうです。その後、コンセプト動画の発表から13年以上の年月を経てNexPhoneの予約受付を開始しました。出荷開始時期は2026年第3四半期の予定です。



NexPhoneの見た目はこんな感じ。基本的にはAndroid 16を搭載した5G対応スマートフォンとして動作します。





LinuxはAndroid上で実行されるアプリとして起動可能で、完全なDebian環境で作業できます。





NexPhoneはAndroidとWindowsのデュアルブート構成となっており、起動時のブートOSとしてWindowsを選択できます。





Arm版のWindows 11を実行できます。





往年のWindows PhoneっぽいUIも独自開発しており、スマートフォンの小さい画面でも快適に操作可能。





外部ディスプレイやキーボードと接続するとPCと同じように使えます。NexPhoneを外部ディスプレイに接続してDebianを実行している様子が以下。





もちろんAndroidやWindowsもPC風に実行可能です。





チップセットはQualcommのQCM6490を採用しています。QCM6490を採用した理由は「Qualcommによって2036年までのサポートが約束されているから」とのこと。





背面カメラはSony IMX787を採用した64MPメインカメラとSamsung S5K3L6を採用した13MPウルトラワイドカメラの2眼構成。10MPのインカメラも搭載しています。





強度にこだわった設計で、軍事グレードの耐衝撃性・防水性・防塵性を備えています。





RAM容量は12GB、ストレージ容量は256GBで、最大512GBのmicroSDカードを認識可能。バッテリー容量は5000mAhでデュアルSIMにも対応しています。





さらに、5個のポートを搭載したUSBハブも付属します。





テクノロジー系YouTuberのJuanBagnellがNexPhoneのハンズオン動画を投稿しており、外部ディスプレイに接続してWindows PC風に使う際の様子を動画の7分15秒頃から確認できます。Excelなどのアプリがスムーズに動作するようです。



This Android Phone is ALSO a Linux AND Windows PC! NexPhone Hands On! - YouTube





NexPhoneの価格は549ドル(約8万5000円)で、2026年第3四半期に出荷開始予定です。予約条件は地域によって異なり、日本も選択可能となっていますが、「代理店を通じての提供」となっており、日本で入手可能になる時期や価格は不明です。



