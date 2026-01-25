2026年01月25日 19時30分 AI

東京に拠点を置くSakana AIがGoogleと戦略的パートナーシップを締結



東京に拠点を置くAI企業のSakana AIがGoogleと戦略的パートナーシップを締結したことを2026年1月23日に発表しました。



Sakana AI、Googleとの戦略的パートナーシップ締結を発表

https://sakana.ai/google/







Sakana AIは東京に拠点を置くAI企業で、2024年9月にはシリーズAラウンドでNVIDIAなどから140億円以上の出資を得ることに成功。さらに2025年11月にはシリーズBラウンドで総額200億円を調達しました。



Sakana AIはこれまでに進化的アルゴリズムを用いたAI開発手法や推論時のメモリ効率化手法、AIに自律的に研究を実行させるAIサイエンティスト、AIが自らを書き換えて性能向上できるダーウィン・ゲーデルマシンなど数多くの研究成果を発表してきました。また、浮世絵風の画像を生成できる画像生成AIやiPhoneで動作する小型の言語モデルなども公開しています。



Sakana AIはGoogleの提携によってGeminiやGemmaを含むGoogle製AIモデルを技術開発や製品開発に深く統合できるようになります。これにより、「科学研究の自動化」などの開発を加速できるとのこと。また、Sakana AIはユーザーへのサービス提供を通じて得た現場の知見や技術的専門性を活かしてGoogleのAIエコシステムに対して直接的なフィードバックを提供します。加えて、金融機関や政府機関などの高度なセキュリティおよびデータコントロールが求められる領域へ「Googleのプラットフォームを活用したソリューション」を展開することも発表されています。



GoogleやStability AIを経てSakana AIの共同創業者となったデビッド・ハCEOは「Googleでの経験を経てSakana AIを創業しましたが、こうしてまたご一緒できることに不思議な縁を感じています。日本のAIエコシステムを発展させるため、共に大きな成果を目指します」とコメントしています。





Sakana AIはGoogleとの提携を機に研究開発と社会実装を加速させるとして、新たな人材を募集しています。

