自分自身のコードを書き換えてどんどん賢くなるAI「ダーウィン・ゲーデルマシン」とは？

日本のAI企業である Sakana AI が2025年5月、AIが自らのコードを書き換えて自己改善する「ダーウィン・ゲーデルマシン」というシステムを考案しました。ダーウィン・ゲーデルマシンがどういう能力や特徴を持ったAIシステムなのかについて、 香港中文大学深セン校 の博士課程に在籍するリチャード・コーネリアス・スワンディ氏が解説しています。 [2505.22954] Darwin Godel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents https://arxiv.org/abs/2505.22954 自らのコードを書き換え自己改善するAI:「ダーウィン・ゲーデルマシン」(DGM)の提案 https://sakana.ai/dgm-jp/ AI that can improve itself | Richard Cornelius Suwandi https://richardcsuwandi.github.io/blog/2025/dgm/ 記事作成時点で存在するほとんどのAIモデルは、トレーニング期間には膨大なデータを用いて学習を行うものの、トレーニングが終わった時点でモデルの知能が固定化されます。一方、人間は生涯を通じて学習を継続し、科学者などのコミュニティも新たな知識をどんどん受け入れて改善し続けていくことができます。

2025年06月05日 07時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

