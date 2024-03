既存のAIモデルを組み合わせて超高性能モデルを作る手法を日本のAI企業「Sakana AI」が開発、進化的アルゴリズムで膨大な組み合わせを試行し人間には発想困難な高性能LLMや画像生成モデルを作成可能

EvoLLM-JPとEvoVLM-JPの詳細は以下のリンク先で公開されています。 GitHub - SakanaAI/evolutionary-model-merge: Official repository of Evolutionary Optimization of Model Merging Recipes https://github.com/SakanaAI/evolutionary-model-merge/

2024年03月22日

