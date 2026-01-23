2026年01月23日 21時00分 AI

AIは「5層のケーキ」であり人類にとって重要なインフラだとNVIDIAのジェンスン・フアンCEOが語る



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)のメインステージで対談し、AIを「5層のケーキ」にたとえて重要性を強調しました。



‘Largest Infrastructure Buildout in Human History’: Jensen Huang on AI’s ‘Five-Layer Cake’ at Davos | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/davos-wef-blackrock-ceo-larry-fink-jensen-huang/





フアン氏はダボス会議のメインステージで、世界最大の資産運用会社であるBlackRockのラリー・フィンクCEOと対談を行いました。対談の中でフアン氏は、AIを単一の技術ではなく「エネルギー」「チップおよびコンピューティングインフラ」「クラウドデータセンター」「AIモデル」「アプリケーション」という5つの層に及ぶ「5層のケーキ」として位置づけました。



AI分野の成長においては、これら5つの層をそれぞれ構築・運用する必要があるとのこと。そのため、プラットフォームの移行によってエネルギーからアプリケーション開発に至るまで、経済全体で雇用が創出されることになります。フアン氏は、AIはすでに発電から半導体製造、データセンター建設、クラウド運用に至るまで、高度な技能を要する労働力の需要を生み出していると主張しています。





最上位層であるアプリケーション層ではAIを金融サービスやヘルスケア、製造業などに統合することに重点が置かれる可能性があります。フアン氏は、「最終的にはこの最上位層で経済効果が生まれるのです」と述べました。



フアン氏はAIがいかに世界経済を急速に変革しているかを示す指標として、ベンチャーキャピタルによる投資が2025年に最高を記録し、その大部分がAIを事業の中核に据える「AIネイティブ企業」に流れていると指摘。これらの企業はヘルスケアやロボット工学、製造、金融サービスなどさまざまな分野にわたります。





AIの発達によって「人間の労働力が削減されるのでは」と懸念する声もありますが、フアン氏はAIが雇用を奪う可能性は低いと主張。たとえば病院の放射線科ではAIによる画像スキャンツールが導入され、結果としてより多くの患者を診察できるようになり、放射線科医の数もかつてないほど増えているとのこと。



また、アメリカでは約500万人もの看護師が不足しているといわれており、その業務の半分近くがカルテ作成や診療記録の作成に費やされています。AIツールはこうした事務作業を担いつつあり、これによって生産性が向上すると病院の業績が上がり、結果として看護師の採用数も増えるそうです。



フアン氏はAIによって雇用が奪われない理由として、AIは「仕事の目的」そのものを奪うことはないからだと説明しています。たとえば、フアン氏の仕事における「キーボードのタイピング」はAIが担当することができますが、キーボードのタイピングそのものはフアン氏の目的ではないため、AIが台頭してもフアン氏の仕事が奪われることはないとのこと。フアン氏は、「そこで質問なのですが、あなたの仕事の目的は何なのでしょうか？」と聴衆に問いかけました。





フアン氏は「AIはインフラです」と述べ、すべての国々がAIを電気や道路のようなインフラの一部として扱い、現地の言語や文化を活用してAIを構築するべきだと主張しています。「AIを開発して改良を続け、国家の知能をエコシステムの一部にしましょう」とフアン氏は呼びかけました。



フィンク氏が「AIの恩恵を受けられるのは最も教育を受けた人々だけではないか」と疑問を呈したところ、フアン氏は「AIはとても簡単に使うことができます。史上最も使いやすいソフトウェアです」と反論。わずか2～3年でAIツールが10億人近くに普及しており、多くの人々が恩恵を受けているとしています。



その一方でフアン氏は、今後の世界ではAIリテラシーが必要不可欠になってくることも認めています。「AIの使い方、つまりAIをどのように導き、管理し、保護し、評価するかを学ぶことが不可欠であることは明らかです」とフアン氏は述べました。



またフアン氏は、AIは発展途上国にとって長年の技術格差を縮めるチャンスを提供するとしています。一方で、すでに強力な製造業や産業を持っているヨーロッパでは産業とAIの融合が重要になり、特にロボット工学分野ではAIが一世一代のチャンスになるとのこと。





フィンク氏はAIの現状がバブルにはほど遠いようだと議論をまとめ、「私たちは十分な投資をしているのでしょうか？」と疑問を投げかけました。これに対しフアン氏は、「AIの上位レイヤーすべてに必要なインフラを構築する必要があります。この機会は実に素晴らしいものであり、誰もが参加するべきです」と述べ、大規模な投資を行う必要があると呼びかけました。

