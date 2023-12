GPT-4のライバルと目されるGoogleの次世代マルチモーダルAI「Gemini」のリリースを延期するとスンダー・ピチャイCEOが決定か

Google delays its ChatGPT 4 rival 'Gemini' until next year https://interestingengineering.com/innovation/google-delays-its-chatgpt-4-rival-gemini-until-next-year-over-language-issues Google DeepMindが開発に取り組む「Gemini」は、Google DeepMindが誇る「AlphaGo」やその発展系「AlphaGo Zero」の技術と大規模言語モデルを組み合わせたもので、Google検索・YouTube・Googleブックス・Google ScholarなどのGoogleサービスで得られる膨大なデータでトレーニングされており、テキストや音声、画像、動画などの複数のデータを取り扱うことができる次世代マルチモーダルAIです。 ChatGPTのライバルと目されるGoogleのAI「Gemini」がリリース間近 - GIGAZINE

GoogleのAI開発部門である Google DeepMind が開発中といわれている次世代マルチモーダルモデル「 Gemini 」はOpenAIのGPT-4に匹敵する性能を持っており、2023年中にリリースされると報じられていました。しかし、IT系ニュースメディアのThe Informationによると、Googleのスンダー・ピチャイCEOによってリリースが来年に延期されたとのことです。 Google Postpones Big AI Launch as OpenAI Zooms Ahead — The Information https://www.theinformation.com/articles/google-postpones-big-ai-launch-as-openai-zooms-ahead

・関連記事

EVを1時間充電したときの航続距離や充電速度を統一基準でまとめたランキングを自動車情報サイトが公開 - GIGAZINE



GoogleのチャットAI「Bard」でYouTube動画の内容を要約させることが可能に、コンテンツ作成者に悪影響が及ぶ懸念も - GIGAZINE



Google DeepMindが音楽生成に特化したAIモデル「Lyria」を発表、口ずさむだけでメロディーが生成される - GIGAZINE



Google製チャットAI「Bard」の年齢制限が13歳以上に緩和&グラフ生成機能や途中式表示機能なども追加される - GIGAZINE



画像を見て質問に答えられるオープンソースなGPT-4レベルのAI「LLaVA-1.5」をGCP上で動作させてみた - GIGAZINE



Google DeepMindがAIツールを使って220万種類の新しい結晶構造を発見、これまで発見されてきた数の45倍以上 - GIGAZINE

2023年12月04日 11時31分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.