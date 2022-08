2022年08月02日 15時00分 ハードウェア

AMDの時価総額がついにIntelを上回る、Intelは2022年第2四半期の業績不振により株価が下落



現地時間の2022年7月29日(金)、半導体製造メーカー・AMDの時価総額が同じく半導体大手のIntelを上回りました。AMDの時価総額が1530億ドル(約20兆円)に到達したのに対して、Intelの時価総額は1480億ドル(約19兆3000億円)まで下落しています。



AMD passes Intel in market cap

https://www.cnbc.com/2022/07/29/amd-passes-intel-in-market-cap.html



Intel's Market Value Falls Behind AMD's After Results Stumble

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-news-today-07-29-2022/card/intel-s-market-value-falls-behind-amd-s-after-results-stumble-D3bgi23FtQEUcFpuEe58



Intel Let The Chips Fall Where They Might

https://www.nextplatform.com/2022/07/29/intel-let-the-chips-fall-where-they-might/



2022年7月29日、AMDの株価は3%以上も上昇し、同社の時価総額は1530億ドルに到達。一方で、同日に2022年の第2四半期決算を発表したことでIntelの株価は9%近く下落したため、同社の時価総額は1480億ドルとなり、AMDの時価総額がIntelをついに上回ることとなっています。



AMDがIntelの時価総額を上回ったことについて、海外メディアのCNBCは「2つの企業が直接競合するPCおよびサーバー向けチップの市場が激化していることを示しています」と報じました。さらに、CNBCは「投資家が製造に多額の投資を行っているメーカー(Intel)よりも、資産の少ないチップメーカーを評価する可能性があることを示唆しています」とも指摘。AMDはチップの生産を外部のファウンドリに外注していますが、Intelは自社工場でチップを製造しており、2022年にはオハイオ州に世界最大の半導体製造工場を建設する計画と、ドイツやフランスに新工場や研究開発ハブを建設する計画を発表しています。



Intelが2兆円超でオハイオ州に世界最大の半導体製造工場を建造へ - GIGAZINE





Intelが4兆円以上を投資してドイツやフランスに新工場や研究開発ハブを建設する計画を発表 - GIGAZINE





近年、AMD製チップはパフォーマンスの点でIntel製チップとの競争力を高めており、一部のアプリケーションでは速度と効率で大幅に上回っています。



IntelとAMDのCPUをあらゆる視点から比較した結果が公開中、どちらのCPUを買うべきか? - GIGAZINE





一方、Intelは2022年第2四半期の業績不振により大幅に株価を下落させています。2022年第2四半期のIntelの売上高は前年同期比で22%減の153億ドル(約2兆円)で、7四半期連続での減収を記録しました。なお、当初の予測では179億2000万ドル(約2兆3000億円)の売上が見込まれていたため、これを20億ドル(約2600億円)以上も下回ることとなっています。



Intelは新型コロナウイルスに伴うPC需要が鈍化したことで、2022年第2四半期にPC出荷台数を大幅に落としており、これが売上高の伸び悩みにつながっています。加えて、Intelはデータセンター市場でも、サーバー用の新世代CPUの開発に遅れが出ていると報告しており、これらが株価の下落に影響した形です。





しかし、Intelがファウンドリを正しく整理することができれば、アメリカのチップメーカーにとっての優良な製造委託先として返り咲くことができると海外メディアのThe Next Platformは指摘。そして、高度なチップ製造テクノロジーへの投資を続けることで、最終的にはファウンドリとして世界で最も時価総額の高いTSMCのライバルとなることもできるとしています。ただし、過去の「Intel一強」のような市場は、競合企業であるAMD・Arm・NVIDIA・TSMCなどが揃って没落するような事態に陥らない限り実現不可能であるため、「もう二度とやってくることはない」とも記しています。



ただし、Intelで最高技術責任者(CTO)やデータセンター部門のゼネラルマネージャーなどを歴任したパトリック・ゲルシンガー氏が同社のCEOに就任したため、「今、Intelが何をしなければいけないかをしっかりと理解した人物が指揮を執っていることは重要なこと」とThe Next Platformは指摘。問題は、ゲルシンガーCEOが必要な修正を実行に移す余裕を持っているか否かであるとしています。