スタジオジブリ作品の1シーンを文章や画像で検索できる「Studio Ghibli Search」
スタジオジブリ作品の1シーンを、ユーザーの検索意図や文脈をAIが解釈して情報を提供する「セマンティック検索」で見つけられる「Studio Ghibli Search」が公開されました。文章や画像を読み込ませることで、条件に一致するような1シーンを探し出すことが可能です。
Studio Ghibli Search
https://ghibli-search.anini.workers.dev/
検索欄に「青い空」と入力して検索してみます。
すると、青い空を映したシーンが並びます。気になるシーンをクリック。
以下のように、シーンが拡大されます。右下には英語でシーン名と作品タイトルが表示されました。さらに拡大されたシーンをクリック。
すると、スタジオジブリ公式サイトにある該当する作品のページにジャンプしました。
今度は以下の写真を検索欄にドラッグ＆ドロップして、検索してみます。
すると、AIが画像を認識して、検索するための文章を生成します。
「コンクリートの橋とガラスの建物がある近代の都市景観」という文章が生成され、以下のような結果が表示されました。
なお、Studio Ghibli SearchはMITライセンスのもとで、ソースコードがGitHubで公開されています。
aninibread/ghibli-search: Semantic search engine for Studio Ghibli movie stills. Search by text or image using Cloudflare AI Search, Workers, and R2.
https://github.com/aninibread/ghibli-search
・関連記事
ChatGPTのジブリミームは政治化しており「ghiblifying(ジブリ化)」という言葉まで使われるようになっている - GIGAZINE
スタジオジブリが日本テレビの子会社になりアニメ制作とジブリ美術館・ジブリパーク運営に専念へ - GIGAZINE
無料公開されたジブリ作品の画像に好きな字幕を付けて遊べる「ジブリ 字幕メーカー」 - GIGAZINE
「風の谷のナウシカ」の名場面を忠実に再現したままグリグリと動かせる3DCGがすごい - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, アニメ, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article 'Studio Ghibli Search' allows you to sea….