2026年01月22日 16時37分 ネットサービス

スタジオジブリ作品の1シーンを文章や画像で検索できる「Studio Ghibli Search」



スタジオジブリ作品の1シーンを、ユーザーの検索意図や文脈をAIが解釈して情報を提供する「セマンティック検索」で見つけられる「Studio Ghibli Search」が公開されました。文章や画像を読み込ませることで、条件に一致するような1シーンを探し出すことが可能です。



Studio Ghibli Search

https://ghibli-search.anini.workers.dev/





検索欄に「青い空」と入力して検索してみます。





すると、青い空を映したシーンが並びます。気になるシーンをクリック。





以下のように、シーンが拡大されます。右下には英語でシーン名と作品タイトルが表示されました。さらに拡大されたシーンをクリック。





すると、スタジオジブリ公式サイトにある該当する作品のページにジャンプしました。





今度は以下の写真を検索欄にドラッグ＆ドロップして、検索してみます。





すると、AIが画像を認識して、検索するための文章を生成します。





「コンクリートの橋とガラスの建物がある近代の都市景観」という文章が生成され、以下のような結果が表示されました。





なお、Studio Ghibli SearchはMITライセンスのもとで、ソースコードがGitHubで公開されています。



aninibread/ghibli-search: Semantic search engine for Studio Ghibli movie stills. Search by text or image using Cloudflare AI Search, Workers, and R2.

https://github.com/aninibread/ghibli-search

