MicrosoftのAI画像生成サービスではディズニー作品のイラストを生成できてしまう

MicrosoftはOpenAIの開発した画像生成AI「 DALL·E 3 」を活用した画像生成サービス「 Image Creator 」を公開しています。ところが、Image Creatorでは著作権に厳しいことで知られるディズニーのキャラクターが含まれる画像を生成可能であることが話題になっています。 Microsoft tweaks AI image generator over Disney dogs poster trend https://www.ft.com/content/64958031-6d7b-4c2c-aeb3-d4df0b04ae32?ref=404media.co Bing Generates Disney Logos, Definitely Won’t Incur Disney’s Wrath https://www.404media.co/bing-ai-generated-disney-logos/ Image Creatorは文章(プロンプト)を入力するだけで高品質な画像を生成できるサービスで、ウェブアプリだけでなく Edge や Copilot(旧称:Bingチャット) の機能としても展開されています。プロンプトは日本語でもOKで、例えば「ラーメンを食べる青い髪の毛の女の子、日本のアニメ風」というプロンプトでは以下のような画像が生成されます。

2023年11月22日 11時02分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

