【訃報】将棋棋士・加藤一二三さんが肺炎のため86歳で死去
名人位の獲得経験もある棋士であり、バラエティ番組でも活躍した加藤一二三さんが肺炎のため亡くなりました。86歳でした。
加藤一二三 | ワタナベエンターテインメント
https://www.watanabepro.co.jp/mypage/60000022/
2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します。— 日本将棋連盟【公式】 (@shogi_jsa) January 22, 2026
※現在、公式サイトにて接続エラーが発生しているためこちらからのご案内となります。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
加藤さんは1940年、福岡県生まれ。将棋には幼稚園のころから親しみ、1951年に奨励会入り。1954年8月に14歳7カ月で四段に昇段し、史上最年少かつ史上初の中学生棋士としてプロ入りしました。
プロ入り直後から参加した順位戦ではC級2組からC級1組、B級2組、B級1組とそれぞれ1期で勝ち抜けてA級まで昇段し、「神武以来(このかた)の天才」と評されました。
1960年度のA級順位戦では6勝2敗でトップとなり、大山康晴名人への挑戦権を獲得。第1局に勝利するも、第2局以降は3連敗。第5局は千日手で差し直し局まで持ち込むも敗れ、タイトル獲得はなりませんでした。
大山名人はこのあとも大きな壁となって立ちはだかり、王将戦で3回、王位戦で1回敗退。1968年度の第7期十段戦でついに大山十段を破り、初めてのタイトルを獲得しました。なお、翌1969年度には大山名人が加藤十段への挑戦者として現れ、タイトルを奪われています。
その後、1976年度に棋王を奪取し、1977年度は名人・十段・王位・王将・棋聖を持つ中原誠五冠からの防衛に成功した上に、1978年度に王将を奪取して加藤二冠となりました。
再び無冠となったのち、1980年度に十段を再奪取。さらに1982年度には中原名人と持将棋1・千日手2の激戦を繰り広げて名人位を奪取しました。この名人位は1983年度に谷川浩司八段に奪われています。
最後のタイトル獲得は1984年度の棋聖で、1985年度に失陥して以降は無冠でしたが、1983年度から1988年度および1993年度から2001年度までは順位戦でA級を維持する実力者で、2016年度にC級2組で3つ目の降級点がつき引退するまで60年以上にわたり棋士生活を送りました。
加藤さんのほかに中学生棋士としてデビューしたのは谷川浩司十七世名人、羽生善治九段(永世七冠・十九世名人資格保持)、渡辺明九段(永世竜王・永世棋王資格保持)、藤井聡太六冠(記事掲載時点で永世竜王・永世王位・永世棋聖資格保持)と名だたる棋士が揃っています。62歳差の藤井六冠ともぎりぎり現役時代が重なっていて、デビュー相手を務めたことが知られています。
【伝説の始まり】対戦相手は加藤一二三 史上最年少でプロの棋士になった藤井聡太のデビュー戦（2016年12月24日）#将棋 #藤井聡太 - YouTube
得意とした戦法は銀将を前に押しだしていく「棒銀」で、「棒銀といえば加藤一二三」「加藤一二三といえば棒銀」というほど切り離せない存在となっています。
Amazon.co.jp: 無敵棒銀: 加藤流熱血道場 : 加藤 一二三: 本
なお、持ち時間の少ない棋戦を得意とすることから「一分将棋の神様」という異名もありますが、加藤さん自身は敬虔なクリスチャンであるため「神様」ではなく「一分将棋の達人」などの表現を希望していたというエピソードが有名。この他にも多数の伝説を持っていますが、あまりにも多いので以下のリンク先などを参考にしてください。
加藤一二三とは (カトウヒフミとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E4%B8%80%E4%BA%8C%E4%B8%89
加藤一二三 - アニヲタWiki(仮)【1/22更新】 - atwiki（アットウィキ）
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/892.html
2024年には、1959年から月刊誌「家の光」で始めた詰め将棋の連載が65年62日を迎え、「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」としてギネス世界記録に認定されました。
「ひふみん」こと将棋の加藤一二三九段（84）がギネス世界記録 詰め将棋の雑誌連載で(2024年11月21日) - YouTube
また、エピソードの濃さから、トークバラエティ番組『アウト×デラックス』などにも出演し、将棋界の外でも活躍しました。
訃報に際し、羽生九段が加藤さんとの思い出をXに投稿しています。
加藤一二三先生の御帰天の報に接し 、— 羽生善治 (@yoshiharuhabu) January 22, 2026
心から哀悼の意を表します。
加藤先生と出会えたことを神に感謝致します。
どうぞ安らかに憩われますよう
心よりお祈り申し上げます
加藤一二三先生とは子供の頃から沢山の思い出があります。結婚の際には妻がカトリック信者であることを大層喜んで頂きルルドの貴重な御聖水や妻の洗礼名である小さき花のテレジアのおメダイを頂戴したり、子供達の初聖体にもご参列頂きご夫妻で祝福してくださいました。国民栄誉賞や永世七冠獲得時には…— 羽生善治 (@yoshiharuhabu) January 22, 2026
・関連記事
伊藤匠七段が叡王戦に勝利し藤井聡太八冠からタイトル奪取 - GIGAZINE
AIの登場で人間の囲碁のレベルが劇的に向上していることが明らかに、囲碁以外の分野でもAIが頭打ちになった分野に成長をもたらす可能性 - GIGAZINE
子どもも大人も楽しめるどうぶつしょうぎがコンパクトで持ち運び簡単になった「どこでも どうぶつしょうぎ」 - GIGAZINE
「ひふみちゃん」コスプレで女流棋士・香川愛生が詰将棋に挑む - GIGAZINE
「3月のライオン」と「将棋 デ ショコラ」がコラボした将棋の駒型いちごチョコレートを盤上に並べてみた - GIGAZINE
ダンボーで将棋ができる「カプセルダンボー 将棋Ver.」、全部の駒があるので40体そろえればちゃんと将棋が指せる - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article [Obituary] Shogi player Hifumi Kato pass….