2023年10月04日 11時26分 レビュー

無料でアニメ風イラストも実写風画像も簡単に生成できるMicrosoft公式機能がBingチャットに追加されたので使ってみた、OpenAIのDALL-E 3で超高精細な画像生成が可能



検索エンジンBingに統合されたチャットAI「Bingチャット」でOpenAIの画像生成AI「DALL-E 3」を用いた画像生成が可能になりました。「○○の画像を生成して」と話しかけるだけで高精細な画像を生成できるとのことなので、実際にどんな画像を生成できるのか試してみました。



DALL-E 3 now available in Bing Chat and Bing.com/create, for free! | Bing Search Blog

https://blogs.bing.com/search/october-2023/DALL-E-3-now-available-in-Bing-Chat-and-Bing-com-create-for-free



Bingチャットでの画像生成を試すには、まずEdgeを用いてMicrosoftアカウントにログインした状態で以下のリンクをクリックします。



Bing Chat

https://www.bing.com/chat



Bingチャットの画面が表示されたら準備完了。後は、画面下部の入力欄に「○○の画像を生成して」と入力するだけで画像を生成できます。





試しに、「『芝生の上で寝転がる赤い服を着た犬』の画像を生成して」と入力して送信ボタンをクリック。





画像の生成が始まるので少し待ちます。





指示通りの画像が4枚生成されました。生成された画像を保存するには、まず画像をクリック。





画像情報ページが表示されたら「ダウンロード」をクリックすることで画像を保存できます。





なお、画像の解像度は1024×1024ピクセルでした。





生成された画像が気に入らない場合は「○○を○○に変えて」といった指示が可能です。今回は「犬を柴犬に変えて」と入力して送信ボタンをクリックしてみます。





すると、「芝生の上で寝転がる赤い服を着た犬」という指示はそのままに、犬を柴犬に変更した画像が生成されました。





Bingチャットで高精細な画像を生成できることが分かったので、色んな画像を生成してみました。入力した文章と生成された画像の組み合わせは以下の通り。



入力した文章:「ラーメンを食べる青い髪の毛の女の子、日本のアニメ風」の画像を生成して





入力した文章:「窓際でコーヒーを飲む日本人の男の子」の画像を生成して





入力した文章:「ごみ箱にダンクシュートを決めるバスケットボール選手、アメコミ風」の画像を生成して





入力した文章:「ラグビーの試合を観戦するおばあちゃん、実写」の画像を生成して





入力した文章によっては「○○の画像を生成することはできません。私が提供できるのは、テキストによる情報のみです。他に何かお手伝いできることがありますか?」という応答が返ってきてから数秒後に画像の生成が始まることもあったので、画像生成を一度断られても諦めずに少し待ってみることをオススメします。





なお、画像生成はEdgeのサイドバーに統合されたBingチャットからも実行可能です。