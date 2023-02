2023年02月03日 09時00分 レビュー

「似た雰囲気の画像」を直感的に絞り込んでスタイリッシュで美麗な画像を検索できる画像特化検索エンジン「Same Energy」



Googleなどの画像検索を利用したことがある人は多いはずですが、表示される画像は玉石混交であり、単語だけで自分にとって理想の画像を見つけ出すのは至難の業です。そこで、機械学習を利用して「同じような雰囲気の画像」を表示するシステムを採用し、スタイリッシュで美麗な画像の検索に特化した検索エンジンが「Same Energy」です。



Same Energy | Visual Search Engine

https://same.energy/



About | Same Energy

https://same.energy/about



Same Energyのトップページにアクセスすると、最初からさまざまな画像が表示されていました。いずれの画像もかなりアーティスティックな雰囲気です。





試しに「restaurant(レストラン)」と入力してみると、やはり視覚的な美しさの感じられるレストランの画像がずらりと表示されました。





「skyscraper(高層ビル)」だとこんな感じ。





画像の詳細をチェックするには、画像の上で右クリックすればOK。





画像の出典が表示されるので、出典部分をクリック。





すると、画像が投稿されたInstagramのページが表示されました。Same Energyでヒットする画像はInstagramやPinterestで共有されているものが多いようです。





気に入った画像を左クリックすることで、「似た雰囲気の画像」をさらに絞り込んで検索することが可能です。





特定のワードで検索するだけでなく、表示された画像の中でも特に気に入った画像をクリックし、さらに表示された画像の中から好きなものを探し……というプロセスを繰り返すことで、自分が好きな雰囲気の画像をじっくり探すことができます。





前の画面に戻るにはページ上部の「Back」を、ホーム画面に戻るには「Home」をクリックすればOKです。





上部にある「Settings」をクリックすると、画像表示のスタイルを調整可能。





「Colums(カラム)」の項目で「+」をクリックすると、表示される画像のサイズが小さくなり、1つの画面により多くの画像が表示されるようになります。また、「Gap Size」の項目で「+」をクリックすれば、画像と画像の間にある空白が次第に大きくなり、境目がわかりやすくなります。





画像サイズを小さくして画像間の空白も大きくしてみるとこんな感じ。





ホーム画面上部にあるCCアイコンをクリックすると、クリエイティブ・コモンズライセンスが付与された無料で商用利用できる画像を検索できます。





また、ホーム画面上部にある「Forest(森)」「People(人々)」などの項目をクリックすると、その項目に沿った画像が表示されます。





なお、Same Energyはベータ版という位置づけで公開されたものであり、記事作成時点では画像保存機能やアカウント作成機能、画像をアップロードして検索する機能などが使用できません。また、開発者のJacob Jackson氏のSNSアカウントは2021年以降の動きが確認できておらず、今後も開発が続けられるかどうかは不明です。