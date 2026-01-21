2026年01月21日 19時21分 ヘッドライン

2026年1月21日のヘッドラインニュース



日本のアニメ映画として初めて『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 第一章 猗窩座再来』のIMAX特別上映版が2026年2月6日(金)から劇場上映されます。このIMAX特別上映版では一部のシーンで映像がIMAX独自の「1.43:1」の拡張アスペクト比で上映されることになります。



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告映像 - YouTube





上映が行われるのはグランドシネマサンシャイン池袋と109シネマズ大阪エキスポシティの全国2館で、IMAX上映の限定入場者特典として「IMAXビジュアル イラストボード」が配布されます。



©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





わずか7秒の音声ファイルが原因でMicrosoftがサウジアラビアに謝罪した事件とは？ - GIGAZINE



写真の撮影場所を瞬時に特定できるAIツール「GeoSpy」 - GIGAZINE



Googleやソニーなど一流企業の「お祈りメール」を集めたサイト「RejectedAGAIN.lol」 - GIGAZINE



中国の「資本主義改革」で8億人が極貧から救われたと信じられているがデータはその逆を示している - GIGAZINE



定期的な運動習慣は記憶や学習をつかさどる脳領域の容積増加に関連しているという研究結果 - GIGAZINE



三毛猫のたま駅長で有名な和歌山電鐵貴志川線で「西国三社参り」してきた - GIGAZINE



AIで自分好みの美少女イラストを作れる「Waifu Labs」の開発者が「AIが俺の嫁を作る方法」を解説 - GIGAZINE



「猫はなぜ1日中眠っているのか」「猫の過眠は心配すべきなのか」など猫と眠りの謎あれこれについて解説 - GIGAZINE



「適度な飲酒などあり得ない、どんな量でも飲酒は心臓の健康を害する」と世界心臓連盟が声明を発表 - GIGAZINE



人生を円滑に送るために知っておきたい「ネットワーク効果」と、優れた人間関係を築くための「人生の岐路」とは？ - GIGAZINE



MP3で圧縮すると音源から「幸せ」や「ロマンチック」といったポジティブな感情が失われていく - GIGAZINE



左右の腕の血圧に差があると心臓病のリスクが高いという研究結果 - GIGAZINE



約1万年前に人類同士の殺し合いが行われていたことを示す痕跡を発見 - GIGAZINE



広告をブロックしつつコンテンツ提供者やユーザーに利益を分配するブラウザ「Brave」が目指す新しい仕組みとは - GIGAZINE



92％の大学生が電子書籍よりも紙の本を好むことが判明 - GIGAZINE



ラノベ作家の入間人間さんにインタビュー、「嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん」映画化に思うこととは？ - GIGAZINE



スピード違反で捕まった後に車を買い戻して無実を証明した男 - GIGAZINE



グーグルを利用した罠ドメイン「Goggle.com」はどれぐらい危険なのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



唯一無二のピクトグラム好き pic.twitter.com/sC7QFIsufa — くまそ (@kumaoso) 2026年1月20日



結婚式の二次会で“前日リハ20分、半数以上はぶっつけ、ほぼ全員飲酒した状態”でベートーヴェンの第九を演奏する動画が話題「カオスだけどすごい」 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

1億℃超の人工太陽をつくる、滅多に入れない実験核融合炉に潜入 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

ソニーグループ、テレビ事業を分離 中国TCLとの合弁に承継 - 日本経済新聞



世界は「水破産」の新たな時代に 国連報告書が警告 - CNN.co.jp



イスラエル、UNRWAの施設を重機で解体 東エルサレム - CNN.co.jp



アングル：国債売りが世界的に拡大、日本の長期金利高騰とグリーンランド問題で | ロイター



「海に入るか首を絞められるか」 中学生が小学生の首絞める“暴行動画”がＳＮＳで拡散 大阪市教委が緊急会見 「いじめ重大事態」認定 第三者委が調査進める



中道ロゴ、改変画像が拡散 610万回閲覧も 党は「厳正に対処」 | 毎日新聞



れいわ新選組 山本太郎代表が参院議員辞職を表明 健康上の理由 | 毎日新聞



安倍晋三元首相銃撃 山上徹也被告に無期懲役の判決 奈良地裁 | 毎日新聞



米財務長官、米金利上昇は「日本から波及も」 トリプル安で発言 - 日本経済新聞



ロッテリア、54年の歴史に幕 全店「ゼッテリア」に転換 - 日本経済新聞



NYダウ870ドル安 トリプル安再び、「グリーンランド関税」が衝撃 - 日本経済新聞



【速報】「俺が出るまで待っておけよ」“東名高速あおり運転事故”石橋和歩被告の懲役18年判決が確定へ 最高裁が被告の上告を棄却 | TBS NEWS DIG



造船事業から撤退する住友重機械、「蛍の光」に見送られ最終船引き渡し…１３０年で１４００隻建造 : 読売新聞



NYダウ 先週末比 870ドル余値下がり 「トリプル安」の展開 グリーンランドめぐる米国と欧州各国の対立背景 | NHKニュース | 株価・為替、ニューヨーク、アメリカ



灘中入試にパレスチナの惨状を表す詩 教頭に出題意図を聞いてみると：朝日新聞



「業者無理なら…」市職員、電ノコと油性ペンで掲示場338枚を製作 [大阪府]：朝日新聞



EU、アメリカとの貿易協定承認を停止へ 金融市場が下落 - BBCニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人、8年の服役中に資格を取り月収30万円の仕事に就いたことはモヤモヤするが、更生プログラムが一定の程度機能した証拠とも言えそう - Togetter



夫に「1食500円として2人で3食で3000円、外食なし30日で食費9万円」と言ったら、「え！食費ってそんなにかかるの、1ヶ月1万円生活とかってあれはなんなの」と言っていた - Togetter



息子が近所の子と揉めて双方親が出る事態となったが、相手と自分のスタンスの違いに、子供にとってはあちらの親の方が愛が感じられるだろうなぁといたたまれなくなった話 - Togetter



「俺が出るまで待っておけよ」東名高速あおり運転事故、被告の懲役18年が確定したが未決勾留期間も含めると出所は早そう「実際刑務所入るのは10年とか？」 - Togetter





国道で速度安定しないクルマいたから

追い抜きざまに覗いてみたんだけど



どうやって運転してんのコレ

気合い入りすぎwwww pic.twitter.com/5EoU38lw3i — てすたろう (@yyyy5000) 2026年1月20日





それではここで

鉄砲構えたお写真撮る時あるあるをご紹介しましょう pic.twitter.com/kcGi6Jrt4a — Rin@C107新刊通販中 (@DD_Hibiki_) 2026年1月20日





2026年3月14日 ダイヤ変更後の

近鉄全線日中1時間あたり運行本数#近鉄 pic.twitter.com/W4af6OD8k9 — しゃけ旅 (@sha_cha_travel) 2026年1月20日



子どもがランドセルを帰り道で無くして帰宅した「6年間で5回無くした」「公園でぽつんと残されてるのをよく見かける」 - Togetter



柏崎刈羽原発：制御棒引き抜き検査で2万ペア中0.4%の設定誤りに30年で初当たり｜まさのあつこ 地味な取材ノート



2020年代なのに1990年代の話をしていると、いつまでも1960年代の話をしていたおじさん達と同じなんだなと思った「みんな楽しかったあの頃に囚われてるんだ」 - Togetter



今日、職場（海外）で書類に記入していたらボスが「鉛筆で書いちゃだめだよ」と言ってきたので、満を持してあのフレーズを言った「無駄じゃなかったんだ！」 - Togetter



1人で2時間以内に3000円でできる気晴らしをたくさん持っていると、気分転換やストレス発散を気軽にできていい→みんなの「自分はこれ！」にワクワクできる - Togetter



横浜は敬老パスの集計を公開してたけど、敬老パス利用5000回/年という異常者がいるらしく、一体どういう目的でそんなに使っているのか - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

ニュースリリース | ソニーとTCL、ホームエンタテインメント領域における戦略的提携に関する基本合意



IIJmio:NTTドコモ 3G（FOMA）サービス終了に伴う一部Apple社製端末への影響について





Gemini の日本語表記は「ジェミニ」です。

これからもたくさん呼んであげてください。とてもとても喜びます。



公式より https://t.co/HjSWfLIl22 — Google Japan (@googlejapan) 2026年1月20日



日比谷線に乗っていたら隣の人が持ってたiPad(モバイルバッテリー？)が急に発火してめちゃ燃えて死ぬかと思った「日比谷線でこの絵面はトラウマ」 - Togetter







「もう人じゃないなっていう。マジで」農業系YouTuberが経営するいちご農園に何者かが不明薬物を散布… 全体の30％のいちごの苗、約200万円の被害に - Togetter







次世代ミニPCまとめ。Ryzen AI 400/Core Ultra 3搭載機がCES 2026で続々 - PC Watch



小5がスマホコンテンツに重課金していた事がクレカの明細で判明しショックを隠せない夫と「これツイッターでよく見るやつだ！！」と沸き立つワイ - Togetter



エンジニアの技術と給料 - megamouthの葬列



『聖剣伝説シリーズ』の楽曲がニコニコで利用可能になりました｜ニコニコインフォ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）











勇者一行の回想入るたびこれ pic.twitter.com/iTKPAlXm6B — 染井 (@somei2929) 2026年1月20日













住吉九先生、もう今後あらゆる業界を舞台にして「ルールの曖昧さで割りを食う人がいるけど全体では盛り上がるので許容される慣習を保持しておくと、”攻略”が好きなやつが登場した時に爆弾付きの足かせになるよ」の漫画を描けてしまう すごい — 窓 口 基 (@MADOguchimoto) 2026年1月21日







【推しの子】【47都道府県の子】沖縄ビジュアルSpecial動画 - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』オペレーターファイル [レーヴァテイン：覚醒] - YouTube





TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』メインPV│"Always a Catch！" Official Main Trailer│2026.4 - YouTube





【リゼロ】1st season ミニアニメまとめ｜『Re:ゼロから始める休憩時間(ブレイクタイム)』第1話〜第11話／『Re:プチから始める異世界生活』ぷち①〜ぷち⑭ - YouTube





【期間限定】TVアニメ『BLEACH』OP映像｜「＊〜アスタリスク〜」ORANGE RANGE - YouTube





【原神】ストーリームービー「実験開始」 - YouTube





セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第4弾『Dr.エッグマンとひよこ』 - YouTube





ドンキーコング リターンズ HD 無料アップデートのお知らせ - YouTube





『ライフ イズ ストレンジ リユニオン』 アナウンストレーラー - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック2 「なびくGAKU-RAN」 Release Date Trailer - YouTube





『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー - YouTube





最近日本のボカロ曲が英語圏で炎上しがち？→アングラなノリが共有されていないのかも「元々大っぴらに公開できる曲ばかりではない」 - Togetter



趣味のはなし #02 - ゲーム制作｜SiroKuma:NaozumiHonma























◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

日テレのドラマの「画面右上にタイトルと話数、コメントを入れる手法」に批判が集まる→タイパ重視の視聴者を離脱させないためのテロップ表示なのかも - Togetter







「岡田准一、敗北の価値。」｜sakunana77



◆新商品（衣・食・住）

末廣家監修 横浜豚骨醤油ラーメン 2026年2月16日 新発売 | エースコック株式会社



スープはるさめプラス ごま豆乳味 2026年2月16日 新発売 | エースコック株式会社

