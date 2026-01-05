2026年01月05日 17時28分 メモ

フィンランドとエストニアをつなぐ海底ケーブルが損傷、フィンランドはロシアなど4カ国の乗組員が乗船する船舶を拿捕



フィンランドとエストニアをつなぐ海底ケーブルが現地時間の2025年12月31日に損傷しました。フィンランド警察はケーブルの損傷に関与した疑いのある船舶を拿捕(だほ)して調査を続けています。



Police Investigate Cable Damage in the Gulf of Finland in Cooperation with Other Authorities - Police

https://poliisi.fi/en/-/police-investigate-cable-damage-in-the-gulf-of-finland-in-cooperation-with-other-authorities



Cargo Vessel Fitburg has been moved to a Safe Place - Police

https://poliisi.fi/en/-/cargo-vessel-fitburg-moved-to-a-safe-place



Maritime Investigations in the Gulf of Finland Continue - Police

https://poliisi.fi/en/-/merelliset-tutkimukset-suomenlahdella-jatkuvat-2



現地時間の2025年12月31日にフィンランドのインターネットサービスプロパイダーであるElisaがヘルシンキとタリンを結ぶ海底ケーブルの異常を検出しました。これを受けてフィンランド警察が調査を開始しました。



ケーブルの損傷はエストニアの排他的経済水域で発生していましたが、沿岸警備隊はフィンランドの排他的経済水域で疑わしい船舶を発見。船舶がいかりを下ろしていたため、沿岸警備隊はいかりを上げてフィンランドの領海内の安全な停泊地に移動するように要請しました。船舶の接収後、捜査指揮権は沿岸警備隊からヘルシンキ警察に移管されました。





その後、現場に国境警備隊とフィンランド国防軍のヘリコプターが派遣され、ヘルシンキ警察の緊急対応部隊である「Karhu」と国境警備隊の部隊がヘリコプターから甲板に降下して調査を実施しました。船舶はセントビンセント及びグレナディーン諸島に籍を置く「Fitburg」という名前の貨物船で、14人の乗組員が乗船していました。乗組員の国籍はロシア、ジョージア、カザフスタン、アゼルバイジャンの4カ国だったとのこと。ヘルシンキ地方裁判所は2026年1月4日に乗組員らに対して公判前勾留を命じています。





フィンランド警察はエストニアの関係当局と協力して損傷した海底ケーブルに関する調査を続けており、2025年1月4日には「海底調査で疑わしい船舶の経路と一致する引きずり跡を発見した。Fitburgはいかりを下ろした状態で航行し、いかりを数十キロメートルに渡って引きずり、海底ケーブルを損傷させたと推測される」と報告しています。

