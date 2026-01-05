2026年01月05日 17時00分 試食

にんにくと背脂がガツンと香る「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」をもやしカスタムマシマシで食べてみた



日清食品のカップヌードルから、醤油をベースに豚骨のうまみをきかせた濃厚な味わいのスープが特長の「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」が2026年1月5日に登場しました。もやし1パックを電子レンジで加熱し、醤油と塩こしょうであえたものをトッピングすることで、ボリューム満点の一杯になるとのことで、実際にもやしトッピングも追加して食べてみました。



カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグのパッケージは黄色と黒を基調とした非常に目立つパッケージ。カップヌードルのロゴの上には「もやしカスタム推奨」と大きく書かれています。





「レンチンしたもやしを入れてボリュームアップ」





フタには特製豚オイルの袋が付属していました。





推奨されているもやしカスタムのレシピは、レンチンしたもやしに醤油小さじ1と塩・こしょうを5振り。





原材料はこんな感じ。かやくはキャベツ、大豆たん白入り豚ミンチ加工品、背脂加工品です。





カロリーは1食当たり467kcalあります。





フタを開けてみたところ。この時点でニンニクの強い香りが辺りに漂いました。





熱湯を注いで3分待ちます。





3分経ったら、特製豚オイルを投入。





これで完成。





スープはわずかに濁った豚骨醤油。飲んでみると、ガツンとにんにくの香りがやってきて、かなりパンチのある味わい。豚骨の風味と背脂特有の甘みもあり、おそらくモチーフになっているであろう二郎系ラーメンの味わいをしっかりと再現していると感じました。とにかくにんにくの香りが強く、あとで誰かと会う約束がある場合は食べるのを避けた方がいいかもと思うほど。





麺はカップヌードルシリーズおなじみの中太縮れ麺ですが、パンチが効いてうま味もしっかりしたスープに比べ、麺はやや力不足な印象を受けました。強いスープには硬めのごわごわとした麺を合わせたいという人は、熱湯を注いでから待つ時間を3分より少し短めにするのもアリかも。





今度は公式に推奨されているもやしカスタムの準備。もやしと醤油、塩・こしょうを用意しました。





もやしをレンジで数分温めたあと、醤油と塩・こしょうを投入してよく合えます。





できたもやしトッピングをそのまま、カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグにオン。野菜マシバージョンにカスタマイズできました。





もやしは濃厚なスープとよく絡み、シャキシャキした食感が加わることでボリューム感がアップして食べ応えも増します。より二郎系に近づけたい場合は、トッピングにチャーシューや刻んだキャベツなども追加するのもアリです。





カップヌードル 背脂豚骨醤油は2026年1月5日発売で、希望小売価格は税別271円。Amazon.co.jpだと12食セットを税込3158円(1食当たり税込約263円)で購入できます。



