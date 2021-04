スエズ運河で新たに2隻のタンカーが座礁

2021年4月6日、エジプトのスエズ運河で2隻のタンカーが座礁したと報じられました。スエズ運河では2021年3月23日にコンテナ船「エバー・ギブン」が座礁し、その後6日間にわたって船舶の往来を遮断する事故が発生したばかりですが、今回座礁した2隻は記事作成時点で通常の運行に戻っているとのことです。 GAC - Grounded tankers refloated & resumed transit (UPDATED) https://www.gac.com/news--media/hot-port-news/ballast-tankers-grounded/ Two Aframax tankers ran aground in Suez Canal | RUMFORD - FleetMon Maritime News https://www.fleetmon.com/maritime-news/2021/33257/two-aframax-tankers-ran-aground-suez-canal/

2021年04月07日 14時10分00秒 in Posted by log1p_kr

