「YouTubeをTVで見る視聴者の数」が昼間の平均で630万人に到達、「見るものがないときはとりあえずYouTube」が多数



テレビで動画配信サービスを見られるようになったことで、「テレビでYouTubeやNetflixを見る」という視聴者が増加しているのですが、特にYouTubeの伸びが著しく、アメリカでは昼間時間帯の平均視聴者数が630万人に達していることがわかりました。これはNetflixの280万人を2倍以上上回る数字です。



リモコンに「Netflix」ボタンが搭載されたテレビがもはや珍しいものではないように、テレビは放送されている番組を見るだけでなく、配信サービスの視聴にも利用されています。





調査会社ニールセンのデータによると、2025年3月の時点でテレビの総視聴時間のうち43.5％が「配信サービスを見る」で占められています。



アメリカではテレビの視聴時間の半分近くを「配信」が占めていてYouTubeは全体の11.6％ - GIGAZINE





2025年12月のデータではさらに数字が伸び、配信サービスの割合は46.7％にまで高まりました。内訳はYouTubeが12.9％、Netflixが8.3％、Disney+が4.7％、Amazon Prime Videoが3.8％などとなっています。



集計対象となった2025年11月は特にテレビ視聴機会が増える感謝祭を含むため、総視聴時間は「1034億分」だったとのこと。配信で特に人気だったのはNetflixの『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で、視聴時間はおよそ120億分でした。



ニールセンによれば「日中はYouTubeをつけておく」というテレビ視聴習慣が広がることによりYouTubeのシェアが伸びていて、昼間の視聴者数は平均で630万人に達しているとのこと。一方、夜になるとYouTube以外も見る人が出てきて、ライバル間で視聴者数は横並びになるそうです。



調査の中では、「テレビやその他の配信で見たいものがないとき、とりあえず人々はYouTubeを選ぶ」という傾向が確認されており、今後もYouTubeはリードを維持しそうです。

