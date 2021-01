2021年01月05日 15時00分 ネットサービス

「マンダロリアン」が2020年で最もダウンロードされた海賊版のテレビ番組に



「スター・ウォーズ」シリーズ初の実写ドラマとして、孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンを主人公に据えた「マンダロリアン」は2020年10月から第2シーズンが日米同時配信されていますが、著作権侵害やデジタル権についてのニュースサイトTorrentFreakの分析によると、このマンダロリアンが「2020年で最も海賊版がダウンロードされたテレビ番組」になったそうです。



‘The Mandalorian’ Is The Most Pirated TV-Show of 2020 * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/the-mandalorian-is-the-most-pirated-tv-show-of-2020-201226/





‘The Mandalorian’ Is the Most Torrented TV Show of 2020 | IndieWire

https://www.indiewire.com/2021/01/the-mandalorian-most-torrented-tv-show-2020-1234607399/



TorrentFreakは、パブリックのBitTorrentトラッカーによって報告された統計を含む、複数のソースによって「最も海賊版がダウンロードされたテレビ番組」ランキングを作成。マンダロリアンはディズニー公式の動画配信サービスDisney+で公開されており、第1シーズンが放映された2019年には「3番目にダウンロードされた番組」でしたが、2020年は他を追い抜いて1位となりました。



以下がTorrentFreakの公開するトップ10の内容。



◆01位:マンダロリアン

◆02位:ザ・ボーイズ

◆03位:ウエストワールド

◆04位:ヴァイキング ~海の覇者たち~

◆05位:スター・トレック:ピカード

◆06位:リック・アンド・モーティ

◆07位:ウォーキング・デッド

◆08位:アウトサイダー

◆09位:アロー

◆10位:フラッシュ



ランキング上位3位は異なるストリーミングサービスでそれぞれ限定公開されているものであることから、自分の加入していないサービスで放映されているドラマを見るために、ダウンロードが行われたものとみられます。なお、ウォーキング・デッドやバイキングなどはランキングの常連ですが、2020年に公開された「スタートレック:ピカード」や「アウトサイダー」などは新参者とのことです。