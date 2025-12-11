Androidに「緊急通報中にビデオ通話でライブ配信を始める機能」が追加される
Androidの開発チームが、緊急時にスマートフォンのビデオ通話で周囲の状況をライブ配信できる「Android Emergency Live Video(緊急ライブビデオ)」を2025年12月10日にリリースしたと発表しました。
Android Emergency Live Video: Share video with dispatchers
https://blog.google/products/android/emergency-live-video/
We’re introducing Emergency Live Video on @Android. During an emergency call or text, a dispatcher can send a request to your phone to securely share live video, allowing responders to quickly assess the situation and get you the right help in the moment.— News from Google (@NewsFromGoogle) December 10, 2025
交通事故や自然災害などの緊急事態で、通報先に電話がつながっても、周囲の状況を正しく伝えるのが難しい場合があります。Android Emergency Live Videoは、緊急通報やテキストメッセージ中に周囲の状況を動画でライブ配信できる機能です。
具体的には、緊急通報中にオペレーターがライブ配信の共有リクエストを送信し、通報者が許可をタップするだけで、周囲の状況がリアルタイムでオペレーターに配信されます。このリアルタイム映像は、救助隊が到着するまでの間に救命措置を指示するのにも役立ちます。
Androidの開発チームによれば、このAndroid Emergency Live Videoはシンプルで安全な設計で、設定は不要だとのこと。通信はデフォルトで暗号化されているほか、映像の共有はいつでも即座に停止することができます。Android Emergency Live Videoは緊急通報の現場判断を支援し、緊急位置情報サービスや自動車衝突検知、転倒検知、衛星SOS通信といった「助けを求めることをより簡単にし、ユーザーに安心感を提供する」というGoogleの取り組みに沿ったものだと、開発チームは述べました。
なお、この機能はアメリカとドイツ、メキシコの一部地域で展開され、Google Play開発者サービスを搭載するAndroid 8以降をインストールしたスマートフォンでサポートされるとのこと。開発チームは、「Android Emergency Live Videoをより多くの地域に拡大するため、世界中の公共安全機関と緊密に協力しています」と述べており、他の国や地域にも提供を順次拡大する構えを見せました。
