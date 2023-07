Androidに搭載される「不明なトラッカー検知警告」機能はどのようなものなのか？

・関連記事

Androidの「デバイスを探す」機能が拡張されBluetoothトラッカーやソニーのヘッドホンなどにも対応予定、不審なトラッカーによる追跡も検出可能に - GIGAZINE



Appleの落とし物トラッカー「AirTag」はストーキングを助長している - GIGAZINE



追跡トラッカーを付けてノートPCをリサイクルしたところ正しくリサイクルされず転売されたり盗まれたりしている実態が明らかに - GIGAZINE



スーツケースに忍び込ませたAppleの落とし物トラッカー「AirTag」が航空会社のうそを暴く - GIGAZINE



中国製の車両用GPSトラッカーに「車が追跡されたり遠隔操作でエンジンを切られたりするリスク」があることが発覚 - GIGAZINE



2023年07月28日 11時30分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.