2020年04月22日 13時45分 ソフトウェア

無料ビデオ通話アプリ「Google Duo」で映像品質向上のためビデオコーデック「AV1」を導入、グループ通話可能な人数も増加



Googleが提供している無料ビデオ通話アプリ「Google Duo」で、新型コロナウイルス感染拡大に伴って需要が増えていることから、新たに4つの機能追加が行われることになりました。



Four new Google Duo features to help you stay connected

https://www.blog.google/products/duo/4-new-google-duo-features-help-you-stay-connected/





Googleによると、Google Duoのユーザー数は1000万人以上いて、新型コロナウイルス感染拡大に伴って外出を自粛する人が多数いるため、通話時間は以前の10倍以上に増加しているとのこと。



その中で行われる機能改善・追加ということで、まず最も重要な通話機能は品質向上を目指します。Google Duoでは、音声が途切れるのを極力減らすためAIによる最適化が行われていますが、それに加えて、来週からはビデオ通話において、AV1コーデックが導入されることになります。





「AV1」(AOMedia Video コーデック 1.0)は、GoogleやNetflixなどが開発を主導して2018年3月にリリースされたビデオコーデック。特徴はHEVC(H.265)やVP9よりも高い圧縮率を誇り、トラフィック抑制に大きな役割を果たすことが期待されています。



GoogleやNetflixが主導するビデオコーデック「AV1」が正式リリース、4Kストリーミングの普及に期待 - GIGAZINE





この他の機能追加として、ビデオ通話中に撮影した画像をただちにスマホ・タブレット・Chromebookに保存して通話中の相手と共有可能になります。



また、グループ通話数が従来の8倍に増加しているため、Android版・iOS版で参加可能人数が8名から12名に増やされましたが、今後数週間でさらにこの数を増やす予定。



さらに、相手が応答しなかった場合に残すメッセージの送信数が180%増加していて、特に、ソーシャルディスタンスの徹底がはかられている地域だと800%増という状況になっています。このため、これまではメッセージをダウンロードしなかった場合は24時間で削除されていましたが、自動的にメッセージを保存する機能が追加されます。