「テイラー・スウィフトはナチス」という主張は組織的なボット攻撃によって拡散されたと研究で判明

人気歌手のテイラー・スウィフトが2025年10月に「The Life of a Showgirl」というアルバムをリリースしたところ、このアルバムが極右思想を助長していると非難する声が多く上がりました。後の調査で、こうした非難の多くはボットのようなアカウントから行われたことが明らかになりました。



「The Life of a Showgirl」は記録的な再生数を叩き出すと同時に激しい批判の嵐を巻き起こしています。



例えば、スウィフトが「唯一の願いは落ち着くこと」と歌う楽曲「Wi$h Li$t」が、ドナルド・トランプ大統領が推進するMAGA(Make America Great Again)の価値観を暗に支持しているという主張、婚約者であるフットボール選手トラヴィス・ケルシーを指して「子どもを何人か産めば近所中の人たちがあなたに似るようになる」と歌う歌詞に白人至上主義的な含みがあるとする主張などです。





他にも、「Eldest Daughter」の「私は悪い女じゃない、これは野蛮じゃない」という歌詞や、「Opalite」の「オニキス(黒い宝石)の夜には眠れないけど、今や空はオパライト(白い宝石)」という歌詞は、黒人であるケルシーの元恋人への人種差別的皮肉だとする主張も出ました。



さらに、スウィフトが発売した稲妻のモチーフが入ったネックレスがナチス親衛隊(SS)を連想させるという主張さえありました。





調査企業のGudeaは、アルバム発売日の10月4日から10月18日までの期間を対象に、14のソーシャルメディアで2万4000件以上の投稿と1万8000件以上のアカウントを調査しました。





