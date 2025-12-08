2025年12月08日 11時25分 ネットサービス

「Google検索をiPhoneなどのデフォルト検索エンジンとして採用する契約」の契約期間を1年以内に制限する判決が下される



GoogleはAppleなどのデバイスメーカーとの間で「Google検索をデフォルト検索エンジンとして採用してもらう代わりに金銭を支払う」という契約を結んでいます。この契約についてアメリカの裁判所が2024年に独占禁止法に違反しているという判決を下していたのですが、新たに契約期間が1年以内のものを除いて同様の契約を禁止する判決が下されました。



Judge finalizes remedies in Google antitrust case

https://www.cnbc.com/2025/12/05/judge-finalize-remedies-in-google-antitrust-case.html



Google Must Limit Default Contracts to One Year, Judge Rules - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-05/google-must-limit-default-contracts-to-one-year-judge-rules



MacやiPhone、GalaxyといったデバイスはGoogle製でないにもかかわらずGoogle検索をデフォルト検索エンジンとして採用しています。これは、GoogleがデバイスメーカーであるAppleやSamsungと「Google検索をデフォルト検索エンジンとして採用してもらう代わりに金銭を支払う」という契約を結んだ結果であり、Googleはこの契約のために2021年だけで263億ドル(約4兆770億円)もの資金を投じていたことが明らかになっています。



アメリカの司法省はGoogleの行為が独占禁止法違反に当たるとして2020年に訴訟を提起しており、2024年8月には上述のデフォルト検索エンジン契約を独占禁止法違反であるとする判決がコロンビア特別区連邦地方裁判所のアミット・P・メータ判事によって下されました。



そして、2025年12月5日にメータ判事はGoogleと司法省の訴訟に関する最終判決を下しました。この判決には「契約締結日から1年以内に終了するものを除いて、Google検索をデフォルト検索エンジンとして採用させる契約は締結できない」という条項が含まれていて、複数年にわたる契約が禁止されました。1年以内の契約は引き続き締結できるので、今後は契約を継続したいのであれば1年ごとに更新する必要があるということになります。



一連の裁判ではGoogleに対して他社とのデータ共有を求める判決も下っています。今回の最終判決には「Googleがデータを共有する相手を決定するための技術委員会の参加要件」も盛り込まれており、委員は「ソフトウェア工学」「情報検索」「人工知能」「経済学」「行動科学」「データプライバシーおよびデータセキュリティ」のいずれかの専門家であることが求められることとなりました。また、就任前の6カ月間でGoogleや競合企業で働いたことがある人は利益相反関係にあるとみなされ、委員になることはできません。メータ判事は「委員会は秘密保持契約に従ってGoogleのソースコードやアルゴリズムにアクセスする」と述べています。



なお、記事作成時点ではGoogleや司法省が控訴するか否かは不明です。

