生理の血を顔に塗る「月経マスク」がSNSで話題に、本当に肌への効果があるのか？
SNSは最新の美容トレンドであふれかえっていますが、中には効果が怪しかったり不気味だったりする美容法が流行することもあります。生理の時に出た血を顔に塗る「月経マスク(menstrual masking)」という美容法の効果や危険性について、イギリスのキングストン大学で薬学実務の上級講師を務めるディパ・カムダール氏が解説しました。
Would you put period blood on your face? What science says about ‘menstrual masking’
https://theconversation.com/would-you-put-period-blood-on-your-face-what-science-says-about-menstrual-masking-266648
生理の時に出る経血を塗る「月経マスク」はSNSで話題となった美容法であり、「#periodfacemask」などのハッシュタグが付いた関連動画の合計再生回数は数十億回を超えています。なお、記事作成時点ではパートナーの男性に対するいたずらとして行われるケースも多く見られます。
多くの動画では、経血を顔に塗布して数分間たってから洗い流しており、使用する血の量や塗布時間についての明確なルールはないとのこと。支持者の中には月経マスクを単なる美容法にとどまらず、自分の体や女性らしさとつながる精神的儀式であると捉える人もいるそうです。
記事作成時点では、経血をスキンケアに用いることを支持する科学的裏付けはありません。しかしカムダール氏は、経血に含まれる生物学的組成には、医学研究において有望な可能性を示すものも含まれていると認めています。
