なぜ風邪が治った後も咳が続くのか？

咳(せき)には、体の外部から入ってきた異物を防ぐ役割がありますが、風邪が治ってもコンコンとしばらく咳が続くことがあります。これはなぜなのか、科学ニュースサイト・Live Scienceが情報をまとめています。 why do coughs linger after a cold? | Live Science https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/why-do-coughs-linger-after-a-cold

・関連記事

せきをした時に肘や手のひらで口を押さえることに意味があるのか? - GIGAZINE



せきをした男性が「気管支状に固まった巨大な血の塊」を吐き出す - GIGAZINE



寒い冬に激しい運動をすると肺に悪影響が出る可能性 - GIGAZINE



2023年05月08日 14時28分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.